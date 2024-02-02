Adana’ya içerde bir kez kaybettik

Temsilcimiz 29 gol atıp 28 gol yedi. İzmit’te oynanan maçlarda ise Kocaelispor’un bariz üstünlüğü var. 12 maçın 6’sını kazanan Körfez 5 maçı beraberlikle bitirirken, sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım 1.Lig’de daha önce 7 kez rakip oldu. Bu maçların 4’ünü Kocaelispor, 2’sini Adanaspor kazandı, 1 maç berabere bitti.

DEPLASMANDA 3 KEZ KAZANDI

Bu arada bugünkü rakibimiz bu sezon deplasmanda oynadığı 10 maçın 3’ünü kazandı. Bolu, Bodrum ve Bandırma’yı yenen Güney ekibi Manisa FK ile berabere kalırken, 6 maçtan ise mağlup ayrıldı. Turuncu-Beyazlı ekip bu maçlarda rakip ağlara 9 gol gönderip, kendi filelerinde 17 gol gördü. Adanaspor deplasmandaki 10 maçın 4’ünde gol atamadı, 2’sinde gol yemedi.

KEMAL KILIÇ’A EMANET

Son üç maçından 1 puan alabilen, düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Adanaspor’da hafta içi kan değişimi kararı alınmış, Mustafa Kaplan ile yollar ayrılırken, ekibin başına deneyimli isim Mustafa Kemal Kılıç getirilmişti. Adanalı olan ve 35 yıldır teknik direktörlük yapan Kılıç, 2009-10 sezonunda kısa bir süre Kocaelispor’u, 2014-15 sezonunun ilk yarısında ise Körfez FK’yı çalıştırmıştı.

Kaynak: spor servisi