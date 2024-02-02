Altyapı kahvaltıda buluştu

KOCAELİSPOR’DAN TEŞEKKÜR

Bu sezon Kocaelispor altyapısı yeniden yapılanıyor. Rafet Kırgız’ın Başkanlığında oluşan yeni yönetim, çok önemli işlere imza atıyor. Altyapı Koordinatörlüğü’ne Aydın Günaydın’ın getirilmesinden sonra yaş grubu kadroları da oluşturulmaya çalışıyor. U12 ve U13 yaş grubunda da çok yetenekli isimler var. Bu yaş grubu oyuncuları geçtiğimiz günlerde de MEG Yemek’te kahvaltıda bir araya geldi. Yeşil-Siyahlı ekipten yapılan açıklamada, “Futbol Akademisi U12 ve U13 takımlarımızı kahvaltıda ağırlayan MEG Yemek sahibi Mehmet Emin Gidici başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederiz” denildi.

Kaynak: spor servisi