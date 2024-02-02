BAL’da derbi haftası

KULLARSPOR İLE GÖLCÜKSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKIYOR
Bu sezon 5 takımla yer aldığımız BAL 2.Grup’ta statü gereği 3 takım direkt Süper Amatör Lig’e düşecek. Bundan dolayı da takımlarımız ilk etapta ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Bu takımlardan 21 puanlı Kullarspor ile 24 puanlı Gölcükspor, kent derbisinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. 14.00’de başlayacak maçı kazanan takım il sıralaması için çok önemli avantaj sağlayacak.
GEBZESPOR İLE YUVACIK KARŞILAŞACAK
Pazar günü bir diğer derbi maçında da lider Gebzespor ile Yuvacıkspor karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Çorluspor yenilgisi ile başlayan Mor-Beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına genç oyuncularla katılmak zorunda kalan Yuvacıkspor’u konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak. Bu grupta yer alan bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor ise haftayı bay geçiyor.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
15
12
1
2
30
5
37
15
11
2
2
36
9
35
15
10
2
3
31
13
32
15
9
2
4
25
9
29
15
7
5
3
22
16
26
15
8
1
6
23
10
25
15
7
3
5
22
19
24
14
6
3
5
23
12
21
15
5
5
5
24
15
20
15
6
1
8
26
34
19
15
5
3
7
18
20
18
15
5
1
9
17
24
16
15
3
1
11
8
27
10
15
1
2
12
7
52
5
15
1
0
14
6
53
3
BAL’DA HAFTANIN PROGRAMI
4 ŞUBAT PAZAR
14.00 Kullarspor-Gölcükspor
14.00 Kapaklı-Sarayspor
14.00 Gebzespor-Yuvacıkspor
14.00 Lüleburgaz-İFA Spor
14.00 Keşanspor-Çorluspor
15.00 Feriköyspor-Babaeskispor
15.00 Taçspor-Uzunköprüspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.