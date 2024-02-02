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BAL’da derbi haftası

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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta bu hafta kert derbisi yaşanacak. İl sıralamasında avantaj sağlamak isteyen Kullarspor ile Gölcükspor, kozlarını Başiskele Stadı’nda paylaşacak. Pazar günü oynanacak maçın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
BAL’da derbi haftası mask
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KULLARSPOR İLE GÖLCÜKSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKIYOR

Bu sezon 5 takımla yer aldığımız BAL 2.Grup’ta statü gereği 3 takım direkt Süper Amatör Lig’e düşecek. Bundan dolayı da takımlarımız ilk etapta ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Bu takımlardan 21 puanlı Kullarspor ile 24 puanlı Gölcükspor, kent derbisinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. 14.00’de başlayacak maçı kazanan takım il sıralaması için çok önemli avantaj sağlayacak.  

GEBZESPOR İLE YUVACIK KARŞILAŞACAK

Pazar günü bir diğer derbi maçında da lider Gebzespor ile Yuvacıkspor karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Çorluspor yenilgisi ile başlayan Mor-Beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına genç oyuncularla katılmak zorunda kalan Yuvacıkspor’u konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak. Bu grupta yer alan bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor ise haftayı bay geçiyor.

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.GEBZESPOR

15

12

1

2

30

5

37

2.ÇORLU SPOR 1947

15

11

2

2

36

9

35

3.FERİKÖY

15

10

2

3

31

13

32

4.DİLİSKELESİSPOR

15

9

2

4

25

9

29

5.İFA

15

7

5

3

22

16

26

6.TAÇSPOR

15

8

1

6

23

10

25

7.GÖLCÜKSPOR

15

7

3

5

22

19

24

8.KULLAR 1975 SPOR

14

6

3

5

23

12

21

9.KEŞAN SPOR

15

5

5

5

24

15

20

10.KAPAKLISPOR

15

6

1

8

26

34

19

11.SARAY SPOR 1953

15

5

3

7

18

20

18

12.YUVACIKSPOR

15

5

1

9

17

24

16

13.UZUNKÖPRÜSPOR

15

3

1

11

8

27

10

14.LÜLEBURGAZSPOR

15

1

2

12

7

52

5

15.BABAESKİSPOR

15

1

0

14

6

53

3

 

BAL’DA HAFTANIN PROGRAMI

4 ŞUBAT PAZAR

14.00 Kullarspor-Gölcükspor

14.00 Kapaklı-Sarayspor

14.00 Gebzespor-Yuvacıkspor

14.00 Lüleburgaz-İFA Spor

14.00 Keşanspor-Çorluspor

15.00 Feriköyspor-Babaeskispor

15.00 Taçspor-Uzunköprüspor

 

# Gebze, Başiskele

02 Şub 2024 - 22:32 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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