BAL’da derbi haftası

KULLARSPOR İLE GÖLCÜKSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKIYOR

Bu sezon 5 takımla yer aldığımız BAL 2.Grup’ta statü gereği 3 takım direkt Süper Amatör Lig’e düşecek. Bundan dolayı da takımlarımız ilk etapta ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Bu takımlardan 21 puanlı Kullarspor ile 24 puanlı Gölcükspor, kent derbisinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak. 14.00’de başlayacak maçı kazanan takım il sıralaması için çok önemli avantaj sağlayacak.

GEBZESPOR İLE YUVACIK KARŞILAŞACAK

Pazar günü bir diğer derbi maçında da lider Gebzespor ile Yuvacıkspor karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Çorluspor yenilgisi ile başlayan Mor-Beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına genç oyuncularla katılmak zorunda kalan Yuvacıkspor’u konuk edecek. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak. Bu grupta yer alan bir diğer temsilcimiz Diliskelesispor ise haftayı bay geçiyor.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

BAL’DA HAFTANIN PROGRAMI

4 ŞUBAT PAZAR

14.00 Kullarspor-Gölcükspor

14.00 Kapaklı-Sarayspor

14.00 Gebzespor-Yuvacıkspor

14.00 Lüleburgaz-İFA Spor

14.00 Keşanspor-Çorluspor

15.00 Feriköyspor-Babaeskispor

15.00 Taçspor-Uzunköprüspor