Derincespor, herhalde Uşakspor’u yener

5 PUANLI UŞAKSPOR İLE OYNAYACAK
Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan, 3 maçta 5 puan toplayan, kalesinde gol görmeyen Derincespor, hafta içinde sahasında karılaştığı İskenderunspor’a 1-0 yenildi. Düşme hattının üzeri ile arasında 4 puan fark bulunan Derincespor, bu farkı kapatmak istiyor. Temsilcimiz, pazar günü de deplasmanda 5 puanlı Uşakspor’a konuk olacak.
İLK MAÇTA MAĞLUP OLMUŞTU
Derincespor, ligin ilk yarısında evinde Uşakspor’a 1-0 yenilmişti. Uşakspor, ligde tek galibiyetini de Derincespor karşısında aldı. Sarı-Lacivertli ekip, ara transferde ligin ilk yarısında Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Ömer Faruk Çalışkan ile forvette görev ilk maçta Derincespor’a golü atan Ege Kayımoğlu’nu kadrosuna dahil etmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
4141 - Derince acilen hocasını değiştirmeli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.