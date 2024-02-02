AK Parti’de 4 ilçede değişiklik

AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları bu akşam netleşti. Genel merkez tarafından onaylanan isimler il başkanı Şahin Talus tarafından adaylara tebliğ edildi. AK Parti'de 4 ilçede değişikliğe gidildi. Derince'de mevcut belediye başkanı Zeki Aygün'ün yerine İbrahim Şirin, Dilovası'nda Hamza Şayir'in yerine Ramazan Ömeroğlu, Kandıra'da Adnan Turan'ı yerine ise Erol Ölmez aday olarak gösterildi. İzmit Belediyesi’nde ise Muharrem Tutuş, belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
İzmitli - İzmit'e İzmitli başkan hayırlı olsun Muharrem tutuş.
Tahtacı - İbrahim şirin başkanım allah yolunu açık etsin
Esnaf - Kartepe de değişmeliydi...
Koz - Sapanca gölüne deniz kumu getirdi döktü. Çevre suçu işledi. Kaldırımı olmayan sinema sokak için " kaldırıma gerek yok " dedi. Geri dönüşüm firmalarında çıkan yangınlara önlem olarak sadece söndürme değil, hurda depolanan yerlerin ruhsatları da denetlenmeli
P Alemdar - Derince neden değişti ki
Derinceli Dadaş - Gerekiyordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.