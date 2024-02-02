AK Parti’de 4 ilçede değişiklik

AK Parti Kocaeli ilçe belediye başkan adayları bu akşam netleşti. Genel merkez tarafından onaylanan isimler il başkanı Şahin Talus tarafından adaylara tebliğ edildi. AK Parti'de 4 ilçede değişikliğe gidildi. Derince'de mevcut belediye başkanı Zeki Aygün'ün yerine İbrahim Şirin, Dilovası'nda Hamza Şayir'in yerine Ramazan Ömeroğlu, Kandıra'da Adnan Turan'ı yerine ise Erol Ölmez aday olarak gösterildi. İzmit Belediyesi’nde ise Muharrem Tutuş, belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi