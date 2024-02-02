İzmir derbisinde Göztepe ile Altay oynuyor

İkincilik yarışındaki en zorlu rakibimiz olan Göztepe, İzmir derbisinde kümede kalmak için son çırpınışlarını yapan Altay ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Keçiörengücü-Boluspor ve Ümraniye- Bodrum FK maçları ise saat 13.30’da başlayacak. Ligde yarın saat 13.30’da Erzurum-Şanlıurfa, Tuzla-Manisa FK, saat 16.00’da G.Birliği-Çorum FK ve saat 19.00’da ise Giresun-Eyüp maçları oynanacak.

Kaynak: spor servisi