İzmir derbisinde Göztepe ile Altay oynuyor

İkincilik yarışındaki en zorlu rakibimiz olan Göztepe, İzmir derbisinde kümede kalmak için son çırpınışlarını yapan Altay ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Keçiörengücü-Boluspor ve Ümraniye- Bodrum FK maçları ise saat 13.30’da başlayacak. Ligde yarın saat 13.30’da Erzurum-Şanlıurfa, Tuzla-Manisa FK, saat 16.00’da G.Birliği-Çorum FK ve saat 19.00’da ise Giresun-Eyüp maçları oynanacak.
Kaynak: spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.