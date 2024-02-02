Maçı Trabzonlu Yasin Kol yönetecek

36 yaşındaki hakem geçen sezon Süper Lig’den A klasmana düşmüştü. Deneyimli hakemin kariyerinde yönettiği 164 maçın 73’ünü ev sahipleri, 49’unu misafir takımlar kazanırken, 42 maç berabere bitti. Karadenizli hakem 1.Lig’den düştüğümüz 2021-22 sezonunda İstanbul’da Ümraniye’ye son dakika golüyle 1-0 yendiğimiz maçta düdük çalmıştı. Adanaspor ise Yasin Kol yönetiminde oynadığı 3 maçın hiç birini kazanamadı.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.