KOÜ Hastanesi kantininde çay 25 lira

Reyiz - Bu beter olsunlar ,zihniyeti tamda kessenger zihniyetidir adamin dediği biz ülkelerde dinamikleri kullaniriz ,a pat oturan yahu mucadele edip neden böyle düzelsin demek yok,öte yandan biz iki partiye oy vermek durumundamiyiz 52 larti var demokrasi nerede varsa oraya git sende sürüye katilma,universitede 10iraya da çay var 25 e de bunuda soyleyin ama orası otel değil işleten universite personel iyi maaş ve hakları. Ar birde denetim yok Dam çay veriyor adison yok coğu cebine,ozellestirme olsun rekabet olsun bak öyle mi oluyor gönül ister ki üniversite işletesin vatandaş gerçekten faydalansın ama bundan önce o isletmelerin başi 5 trilyon ile gitti ama cezaevine değil gene universitede Dam mama. Çaliyor satıyor ama gene orda bu ülke garip bir ülke. Bu iktidar suçumu hayır maya bozuk soyleyen çok yalan yok bedel odemeden olmuyorada. partma toplantisina vit.ihor sonra bu ne İdat xiyor sende onlarddansin....