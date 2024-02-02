KOÜ Hastanesi kantininde çay 25 lira

Hastanenin kantininde çayın 25 lira olduğunu söyleyen vatandaşlar, “ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen insanlar zengin değil. Zaten hastası olan ve belki hastaneye zar zor gelmiş insanlar. Burada 25 liraya bir çay içmeleri gerçekten çok zor. Özellikle yatan hastaların yakınları olarak bizler çok zorlanıyoruz. Başka illerden gelenler de oluyor. Onlar için daha da zor oluyor. Günlerce buradalar. Günde 4 çay içseler 100 lira ödeyecekler. Bu konuda üniversite yönetiminin bir daha düşünmesini ve çay ücretleri konusunda yeni bir karar almalarını bekliyoruz. Ayrıca karışık tost 85, gözleme ise 80 lira. Bu konuda da gerçekten bir şeyler yapılmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Wallace - Bu konuda bir seyi yapan yapti uyu sen uyuuu
Reyiz - Bu beter olsunlar ,zihniyeti tamda kessenger zihniyetidir adamin dediği biz ülkelerde dinamikleri kullaniriz ,a pat oturan yahu mucadele edip neden böyle düzelsin demek yok,öte yandan biz iki partiye oy vermek durumundamiyiz 52 larti var demokrasi nerede varsa oraya git sende sürüye katilma,universitede 10iraya da çay var 25 e de bunuda soyleyin ama orası otel değil işleten universite personel iyi maaş ve hakları. Ar birde denetim yok Dam çay veriyor adison yok coğu cebine,ozellestirme olsun rekabet olsun bak öyle mi oluyor gönül ister ki üniversite işletesin vatandaş gerçekten faydalansın ama bundan önce o isletmelerin başi 5 trilyon ile gitti ama cezaevine değil gene universitede Dam mama. Çaliyor satıyor ama gene orda bu ülke garip bir ülke. Bu iktidar suçumu hayır maya bozuk soyleyen çok yalan yok bedel odemeden olmuyorada. partma toplantisina vit.ihor sonra bu ne İdat xiyor sende onlarddansin....
Halezi - Altta koseoglu var çay 13 tl
Yerli Ve Millii - Bir hafta önce KOÜ hastanesinin büyük kafeteryasında çayı on tl' idi
Yerli̇ Ve Mi̇lli̇ - ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞTÜ YERLERDE SÜRÜNÜYOR YA ONUN GÖSTERGESİ
Doğrucu Davut. - Bu tarz işletmelerin taliplileri noter huzurunda çekiliş ile belirlenip seçilmesi gerekir. İhale ile olursa astronomik kira bedelini vatandaş çay ile gözleme ile öder...
Karambol - Buranın kantinleri diğer hastane kantinleri gibi İşletmeciye verilmiyor. Üniversite yönetimi döner sermayesi tarafından işletiliyor.
Sanberk 41 - Daha pahalı olsun bu millete az bile yapıyorlar hastalar hastanede bile bu fiata çay içerse iyi düşünsün biz nerede hata yaptık diye
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.