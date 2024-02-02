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02 Şub 2024 - 22:46- Perde Arkası G:

KOÜ Hastanesi kantininde çay 25 lira

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Kocaeli Şehir Hastanesi’nin kantinlerinde ve kafelerinde çayın yüksek fiyatla satılmasına gösterilen tepkilerden sonra bu kez Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili şikayet geldi.

KOÜ Hastanesi kantininde çay 25 lira mask
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Hastanenin kantininde çayın 25 lira olduğunu söyleyen vatandaşlar, “ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen insanlar zengin değil. Zaten hastası olan ve belki hastaneye zar zor gelmiş insanlar. Burada 25 liraya bir çay içmeleri gerçekten çok zor. Özellikle yatan hastaların yakınları olarak bizler çok zorlanıyoruz. Başka illerden gelenler de oluyor. Onlar için daha da zor oluyor. Günlerce buradalar. Günde 4 çay içseler 100 lira ödeyecekler. Bu konuda üniversite yönetiminin bir daha düşünmesini ve çay ücretleri konusunda yeni bir karar almalarını bekliyoruz. Ayrıca karışık tost 85, gözleme ise 80 lira. Bu konuda da gerçekten bir şeyler yapılmasını istiyoruz” dedi.

 

# Kocaeli, yeni

02 Şub 2024 - 22:46 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
06

Reyiz - Bu beter olsunlar ,zihniyeti tamda kessenger zihniyetidir adamin dediği biz ülkelerde dinamikleri kullaniriz ,a pat oturan yahu mucadele edip neden böyle düzelsin demek yok,öte yandan biz iki partiye oy vermek durumundamiyiz 52 larti var demokrasi nerede varsa oraya git sende sürüye katilma,universitede 10iraya da çay var 25 e de bunuda soyleyin ama orası otel değil işleten universite personel iyi maaş ve hakları. Ar birde denetim yok Dam çay veriyor adison yok coğu cebine,ozellestirme olsun rekabet olsun bak öyle mi oluyor gönül ister ki üniversite işletesin vatandaş gerçekten faydalansın ama bundan önce o isletmelerin başi 5 trilyon ile gitti ama cezaevine değil gene universitede Dam mama. Çaliyor satıyor ama gene orda bu ülke garip bir ülke. Bu iktidar suçumu hayır maya bozuk soyleyen çok yalan yok bedel odemeden olmuyorada. partma toplantisina vit.ihor sonra bu ne İdat xiyor sende onlarddansin....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:19
03

Yerli Ve Millii - Bir hafta önce KOÜ hastanesinin büyük kafeteryasında çayı on tl' idi

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 08:33
07

Yerli̇ Ve Mi̇lli̇ - @Yerli Ve Millii 03 nolu yoruma cevabı: ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞTÜ YERLERDE SÜRÜNÜYOR YA ONUN GÖSTERGESİ

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 10:19
02

Doğrucu Davut. - Bu tarz işletmelerin taliplileri noter huzurunda çekiliş ile belirlenip seçilmesi gerekir. İhale ile olursa astronomik kira bedelini vatandaş çay ile gözleme ile öder...

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 00:59
04

Karambol - @Doğrucu Davut. 02 nolu yoruma cevabı: Buranın kantinleri diğer hastane kantinleri gibi İşletmeciye verilmiyor. Üniversite yönetimi döner sermayesi tarafından işletiliyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:03
01

Sanberk 41 - Daha pahalı olsun bu millete az bile yapıyorlar hastalar hastanede bile bu fiata çay içerse iyi düşünsün biz nerede hata yaptık diye

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 02 Şubat 23:05
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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