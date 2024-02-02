2.Küme’de zorlu maçlar

ERENLERSPOR-KİRAZLIYALI
İlk hafta deplasmanda Derince Birlikspor’a 3-1 yenilen İzmit Erenlerspor, ikinci hafta Cephanelik Stadı’nda 13.00’de Kirazlıyalıspor ile oynayacak. İlk maçını kazanan Derince Birlikspor da Avni Kalkavan Stadı’nda ligin yeni takımı Kocaeli Emekspor ile 17.00’de karşı karşıya gelecek. Cumartesi gününün bir diğer buluşmasında ise Başiskele Birlikspor ile Acısu takımları karşılaşacak. Bu maçın başlama saati de 19.00 olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.