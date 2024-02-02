2.Küme’de zorlu maçlar

ERENLERSPOR-KİRAZLIYALI

İlk hafta deplasmanda Derince Birlikspor’a 3-1 yenilen İzmit Erenlerspor, ikinci hafta Cephanelik Stadı’nda 13.00’de Kirazlıyalıspor ile oynayacak. İlk maçını kazanan Derince Birlikspor da Avni Kalkavan Stadı’nda ligin yeni takımı Kocaeli Emekspor ile 17.00’de karşı karşıya gelecek. Cumartesi gününün bir diğer buluşmasında ise Başiskele Birlikspor ile Acısu takımları karşılaşacak. Bu maçın başlama saati de 19.00 olarak açıklandı.