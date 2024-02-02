Derbent’te 2.Küme maçları var

Aynı grupta yer alan iki takımdan Nusretiyespor, cumartesi Derbent Stadı’nda 13.00’de Sarımeşespor ile karşılaşacak. Kartepe’nin bir diğer temsilcisi Derbentspor da 2.Küme’de yer alıyor, Cumartesi günü sahasında Kullar’ın bir diğer temsilcisi Kullarspor ile oynayacak. Bu maçın başlama saati de 15.00 olrak belirlendi.

Kaynak: spor servisi