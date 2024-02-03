Kartepe Turizm Derneği Başkanı: İşgalci ve değnekçi değiliz

HİZMET EDECEĞİZ
Aynı zamanda bölgeye gelen misafirleri yol üstlerinde mangal, ateş yakması ve gelişi güzel park etmelerine karşı uyardıklarını da söyleyen Örs, istenmeyen durumların oluşmasında hiçbir işletmecinin suçu olmadığını kaydetti. Aksine işletmecilerin gelen tüm konukları bölgedeki kurallarla ilgili bilgilendirdiklerini de söyleyen Öçbe, tüm karalamalara karşı Kartepe halkı ile birlikte misafirlerine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
TÜM UYARILARIMIZI YAPIYORUZ
Orman Bakanlığının kiracıları olarak hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyen Kamil Öçbe, “Hiçbir zaman işgalci, değnekçi olmadık. Aksine gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Ancak son dönemde kamuoyuna yansıyan olumsuz yorumlar gerçekten bizi üzmüştür. Biz gelen tüm misafirlerimizi özellikle yollarda mangal, ateş yakmak, gelişi güzel park etmekle ilgili uyarıyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimize gerekli uyarıyı yapıyoruz. Kurallara uymanın kendi can güvenlikleri için önemli oluğunu söylüyoruz. Ancak buna rağmen istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Bizler gelen misafirlerinizin yapılan uyarılara uymalarını rica ediyoruz. Bizler kirasını ödeyen, bölgeye istihdam sağlayan, değer katan işletmeleriz ve bu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
FOTOKOD
KAMİL ÖÇBE
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Ali - Siz bu haberi yaptınız. Çok hassas bir konuya değindiniz. Peki vatandaşın bu kadar rahatsız olduğu bu konu hakında neden bir tane kamu yetkilisi herhangi bir beyanat verip işi sonuçlandıramıyor. Neden kamu kurumlarının bu kadar sorunlu bir konu hakkında hiç sesleri çıkmıyor.
Yemen - Keser döner sap döner gün gelir hesap döner mezara girince hesabı görürsünüz
İbrahim Islamoğlu - Ula hemşerim böyle soygunculuk olurmu iki künefe 5 çay 2000₺ istedilir İstanbul'un en iyi kaliteli özikizler kunefede 850 ₺ çay ikram bedava siz neyin kafasını yaşiyorsunuz kendi insanimizi Arap gibi kazikliyorsunuz bırakın araplarada ayıp yaa.yuhhh.uzungöl esnafları gibi oldunuz.
Ali K. - Dağ talan edilmiş. Din iman para olmuş
Emekli . - Patronlar değnekciler sizden daha insaflı kimin düdüğüylen çalıyorsunuz..Utanmadan birde konuşuyorsunuz.
Bi Bitmediniz - Degnekçiden betersiniz
Vatansever - Hırsızın hiç mi suçu yok Kamil bey. Vatandaşa büyük sıkıntı veriyorsunuz.
Ali - Kartepeye çıkarken heryeri işgal edilmiş araban biryetde durup piknik yapamiyorsun masa parası tuvalet parası yani buraya girdiğin zaman herşey paraya endeskli birde Kartepe zirvede otelde yemek veya mangal yap ozaman yandın hesap gelince şok olursun
Medeniyet - Çıkarken zaten kafana göre durup piknik yapamamn lazım belli yerler olur orda oturursun
Korfezlim - Devlet arazilerini devlet ormanlarını gelişigüzel kaçak yollarla kesip biçip işgal edip büyüttükçe büyütüp hukuksuzca birilerini de göz yumdurup büyüyün büyüyün sonra vay değnekçi değiliz. düpedüz ahlaksızlıkların zirvesidir o bölgedeki işletmelerin icraatleri. boşversenize. aklımızla alay etmeyin yeter hocam. yediğiniz içtiğiniz de yok olup gidecek hepsi toprağın altında yanında götürülmeyecek hiçbiri. gününüzü gün etmeye bakın boşverin.
Soru - Kimsiniz ?necisiniz ?insanları yolmak için size bu hakkı kim veriyor?
Gerçek Vatansever - Sizler esnaf değil soyguncusunuz. Kendi adıma, kendi şehrimde orman kanunlarının geçtiği işletmeler yerine yakın bölgelere gitmeyi tercih ediyorum. Olay kayak yapmaksa mevcut euro kuruna rağmen ne acıdır ki Bulgaristan şehrimden daha ucuz.
Beki̇r Emekli - kiarlama işini hangi zaman ve süreçte ,hangi ihale ile aldınız,Bilmemiz lazım.?Evrakları görelim.Denek faaliyetleri ve kasası hangi denetimlere tabi?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.