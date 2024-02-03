Kartepe Turizm Derneği Başkanı: İşgalci ve değnekçi değiliz

HİZMET EDECEĞİZ

Aynı zamanda bölgeye gelen misafirleri yol üstlerinde mangal, ateş yakması ve gelişi güzel park etmelerine karşı uyardıklarını da söyleyen Örs, istenmeyen durumların oluşmasında hiçbir işletmecinin suçu olmadığını kaydetti. Aksine işletmecilerin gelen tüm konukları bölgedeki kurallarla ilgili bilgilendirdiklerini de söyleyen Öçbe, tüm karalamalara karşı Kartepe halkı ile birlikte misafirlerine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

TÜM UYARILARIMIZI YAPIYORUZ

Orman Bakanlığının kiracıları olarak hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyen Kamil Öçbe, “Hiçbir zaman işgalci, değnekçi olmadık. Aksine gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Ancak son dönemde kamuoyuna yansıyan olumsuz yorumlar gerçekten bizi üzmüştür. Biz gelen tüm misafirlerimizi özellikle yollarda mangal, ateş yakmak, gelişi güzel park etmekle ilgili uyarıyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimize gerekli uyarıyı yapıyoruz. Kurallara uymanın kendi can güvenlikleri için önemli oluğunu söylüyoruz. Ancak buna rağmen istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Bizler gelen misafirlerinizin yapılan uyarılara uymalarını rica ediyoruz. Bizler kirasını ödeyen, bölgeye istihdam sağlayan, değer katan işletmeleriz ve bu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

FOTOKOD

KAMİL ÖÇBE