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03 Şub 2024 - 00:05- Perde Arkası G:

Kartepe Turizm Derneği Başkanı: İşgalci ve değnekçi değiliz

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Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe, Kartepe’de hizmet veren işletmecilere yönelik değnekçi, işgalci eleştirilerine karşı açıklama yaptı.

Kartepe Turizm Derneği Başkanı: İşgalci ve değnekçi değiliz mask
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HİZMET EDECEĞİZ

Aynı zamanda bölgeye gelen misafirleri yol üstlerinde mangal, ateş yakması ve gelişi güzel park etmelerine karşı uyardıklarını da söyleyen Örs, istenmeyen durumların oluşmasında hiçbir işletmecinin suçu olmadığını kaydetti. Aksine işletmecilerin gelen tüm konukları bölgedeki kurallarla ilgili bilgilendirdiklerini de söyleyen Öçbe, tüm karalamalara karşı Kartepe halkı ile birlikte misafirlerine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

TÜM UYARILARIMIZI YAPIYORUZ

Orman Bakanlığının kiracıları olarak hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyen Kamil Öçbe, “Hiçbir zaman işgalci, değnekçi olmadık. Aksine gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptık. Ancak son dönemde kamuoyuna yansıyan olumsuz yorumlar gerçekten bizi üzmüştür. Biz gelen tüm misafirlerimizi özellikle yollarda mangal, ateş yakmak, gelişi güzel park etmekle ilgili uyarıyoruz. Kayak yapmak isteyen misafirlerimize gerekli uyarıyı yapıyoruz. Kurallara uymanın kendi can güvenlikleri için önemli oluğunu söylüyoruz. Ancak buna rağmen istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Bizler gelen misafirlerinizin yapılan uyarılara uymalarını rica ediyoruz. Bizler kirasını ödeyen, bölgeye istihdam sağlayan, değer katan işletmeleriz ve bu şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

FOTOKOD

KAMİL ÖÇBE

# hizmet, Kartepe

03 Şub 2024 - 00:05 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(13)
13

Ali - Siz bu haberi yaptınız. Çok hassas bir konuya değindiniz. Peki vatandaşın bu kadar rahatsız olduğu bu konu hakında neden bir tane kamu yetkilisi herhangi bir beyanat verip işi sonuçlandıramıyor. Neden kamu kurumlarının bu kadar sorunlu bir konu hakkında hiç sesleri çıkmıyor.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 21:01
12

Yemen - Keser döner sap döner gün gelir hesap döner mezara girince hesabı görürsünüz

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:22
10

İbrahim Islamoğlu - Ula hemşerim böyle soygunculuk olurmu iki künefe 5 çay 2000₺ istedilir İstanbul'un en iyi kaliteli özikizler kunefede 850 ₺ çay ikram bedava siz neyin kafasını yaşiyorsunuz kendi insanimizi Arap gibi kazikliyorsunuz bırakın araplarada ayıp yaa.yuhhh.uzungöl esnafları gibi oldunuz.

Yanıtla . 26Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 15:18
11

Ali K. - @İbrahim Islamoğlu 10 nolu yoruma cevabı: Dağ talan edilmiş. Din iman para olmuş

Yanıtla . 14Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:30
09

Emekli . - Patronlar değnekciler sizden daha insaflı kimin düdüğüylen çalıyorsunuz..Utanmadan birde konuşuyorsunuz.

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:57
06

Vatansever - Hırsızın hiç mi suçu yok Kamil bey. Vatandaşa büyük sıkıntı veriyorsunuz.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:41
05

Ali - Kartepeye çıkarken heryeri işgal edilmiş araban biryetde durup piknik yapamiyorsun masa parası tuvalet parası yani buraya girdiğin zaman herşey paraya endeskli birde Kartepe zirvede otelde yemek veya mangal yap ozaman yandın hesap gelince şok olursun

Yanıtla . 25Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:36
08

Medeniyet - @Ali 05 nolu yoruma cevabı: Çıkarken zaten kafana göre durup piknik yapamamn lazım belli yerler olur orda oturursun

Yanıtla . 3Beğen . 10Beğenme 03 Şubat 14:53
04

Korfezlim - Devlet arazilerini devlet ormanlarını gelişigüzel kaçak yollarla kesip biçip işgal edip büyüttükçe büyütüp hukuksuzca birilerini de göz yumdurup büyüyün büyüyün sonra vay değnekçi değiliz. düpedüz ahlaksızlıkların zirvesidir o bölgedeki işletmelerin icraatleri. boşversenize. aklımızla alay etmeyin yeter hocam. yediğiniz içtiğiniz de yok olup gidecek hepsi toprağın altında yanında götürülmeyecek hiçbiri. gününüzü gün etmeye bakın boşverin.

Yanıtla . 18Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:47
03

Soru - Kimsiniz ?necisiniz ?insanları yolmak için size bu hakkı kim veriyor?

Yanıtla . 26Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 10:16
02

Gerçek Vatansever - Sizler esnaf değil soyguncusunuz. Kendi adıma, kendi şehrimde orman kanunlarının geçtiği işletmeler yerine yakın bölgelere gitmeyi tercih ediyorum. Olay kayak yapmaksa mevcut euro kuruna rağmen ne acıdır ki Bulgaristan şehrimden daha ucuz.

Yanıtla . 32Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 00:26
01

Beki̇r Emekli - kiarlama işini hangi zaman ve süreçte ,hangi ihale ile aldınız,Bilmemiz lazım.?Evrakları görelim.Denek faaliyetleri ve kasası hangi denetimlere tabi?

Yanıtla . 32Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 00:22
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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