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03 Şub 2024 - 00:22- Gündem G:

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

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Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını istemesinin ardından yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. Erkan'ın istifasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanının kim olacağı merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Fatih Karahan, Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Karahan, Hafize Gaye Erkan'dan görevi devralarak 3 Şubat 2024'te yeni Merkez Bankası Başkanı oldu.

Kaynak: NTV

# yeni, Türkiye, başkan, para, çalışma

03 Şub 2024 - 00:22 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
08

Farklı Bakış - Şimdi gaye iki yıl Çalışmadan maaş alacak Birde yeni başkana maaş bağlanacak. Ya bunlar zaten beraber gelmiş. Hepsi planlı. Faizleri artırma işi taşeron u gitti. Faizleri indirme işi taşeronu geldi. Yiyin bakalım pensilvanya cemaatin adamları. Tarzan zorda teslim oldu.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:45
10

İzmitli - @Farklı Bakış 08 nolu yoruma cevabı: Bu milletin parasını havaya savuranların iki yakası bir araya gelmesin israf israf israf .hesap veren yok.bu adalet degil adaletsizlik vatana ihanet.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 13:46
07

Deri̇nce'li̇m - Gaye hanım akıllı insanmış, baktı başta denilenler olmadı olmazda,ABD'ye gitti yerini edindi ve sonuç istifa,bu ekonomiyi sadece Allah düzeltir deyip dualarımızı 5 katına çıkaralım,yok olmuyor olmazda kasa boş olan parada emanet, dış cari açık almış başını gidiyor,uluslar arası tefeciler bile para vermiyor nedeni ise karşılık verecek bişey kalmadı ülkede

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:37
05

5441 - Yahahaha onu ordan al bunu oraya yerleştir sonuç koskocaman sıfırlar dolusu Türkiye.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:44
04

Emekleyen Vatandaş - Gaye hanımın istifası hic bişi olmasada yinede bişi olmusluğun kanıtıdır

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 08:07
03

Cemal - Öncelikle hayırlı olsun. Vatandaş olarak 1 dolar, 1 euro , 1 tl ye eşitleyebilecek güçlü bir merkez bankası , ve bunu sağlıycak güçlü bir merkezi yönetim beklemek hakkımız değil mi ? Bunu yapacak kim varsa o iktidar olmalı değil mi ??

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 07:10
06

Deri̇nce'li̇m - @Cemal 03 nolu yoruma cevabı: Hayr olsun rüyana ak sakallı geldi galiba,bu yazdıkların Norveç, İsveç,İsviçre ve Fillandiya denilen ülkelerde var, banka binasını aşağıdan yukarı dolarla doldur yine fos yine tırt,bizde ilk önce hırsızlık ve gözü doymazlık bitmesi lazım

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:34
02

K Sadri. - Neymiş Gaye Hanım herkesi kızdıracak işler yapmış .dedikodu değilmiş söylenenler

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 04:16
01

Emekli - Eskişehir'de 1982 dogumlu 2006 bogaziçi matematik endüstri mühendisliği bölümü mezunu 2012 yılında pensilvanya üniversitesinde yüksek lisansını doktorasını yaptı.2012-2022 yıllarında newyork merkez bankası ekonomistlik yaptı çalıştığı yerdeki görevi : iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları ve para politikası danışmanlk görevini yaptı.colombia üniversitesi ve Newyork üniversitesinde yarı zamanlı ögretim görevlisi olarak çalıştı ülkemize temmuz 2023 te merkez bankası yardımcısı olarak göreve getirildi.şimdi ise Hafize hanımın yerine getirılmiştir..

Yanıtla . 3Beğen . 6Beğenme 03 Şubat 01:24
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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