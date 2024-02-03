Velilerden okul müdürüne teşekkür

Okullarına geleli 3 ay olan Özdemir’in yaptığı çalışmalarla okula renk kattığını, çocukların daha güzel bir yerde eğitim görmeleri için elinden geleni yaptığını belirten veliler, “Müdürümüz okula geldiğinden bu yana 3 aydır hiç durmadan çalışıyor. Okulumuzun duvarlarını bu ülkenin değerlerinin resimleri ile süsledi, boyadı. Okulu çocuklar için eğlenceli bir hale getirdi. Gece gündüz demeden çocuklar için çalışan müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Diğer okul müdürlerine de örnek olmasını diliyoruz” dedi.