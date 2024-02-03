Velilerden okul müdürüne teşekkür

Okullarına geleli 3 ay olan Özdemir’in yaptığı çalışmalarla okula renk kattığını, çocukların daha güzel bir yerde eğitim görmeleri için elinden geleni yaptığını belirten veliler, “Müdürümüz okula geldiğinden bu yana 3 aydır hiç durmadan çalışıyor. Okulumuzun duvarlarını bu ülkenin değerlerinin resimleri ile süsledi, boyadı. Okulu çocuklar için eğlenceli bir hale getirdi. Gece gündüz demeden çocuklar için çalışan müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Diğer okul müdürlerine de örnek olmasını diliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.