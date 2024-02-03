AK Parti İzmit’te Muharrem Tutuş için 17:00’da karşılama töreni yapılacak

AK Parti’de İzmit için Muharrem Tutuş belediye başkan adayı olarak açıklanırken, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı parti binası önünde adayını coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor. Muharrem Tutuş için AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı önünde saat 17:00’da karşılama töreni yapılacak. İzmit Belediye Başkan Adayını coşkuyla karşılamak üzere düzenlenecek tören için çalışmaları bizzat takip eden AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar “İzmit Belediye Başkan Adayımızı, belediye başkanı gibi karşılayacağız. Partililerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesini beklediğimiz programımız için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz. Tüm İzmitli hemşerilerimizi bu coşkulu karşılamaya davet ediyorum” diye konuştu.