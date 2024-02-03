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03 Şub 2024 - 00:38- Siyaset G:

AK Parti İzmit’te Muharrem Tutuş için 17:00’da karşılama töreni yapılacak

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AK Parti’de aday tanıtım toplantısı saat 11.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı da, İzmit adayı Muharrem Tutuş’u karşılamak için saat 17:00’da ayrı bir tören düzenleyecek.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
AK Parti İzmit’te Muharrem Tutuş için 17:00’da karşılama töreni yapılacak mask
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AK Parti’de İzmit için Muharrem Tutuş belediye başkan adayı olarak açıklanırken, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı parti binası önünde adayını coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor. Muharrem Tutuş için AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı önünde saat 17:00’da karşılama töreni yapılacak.  İzmit Belediye Başkan Adayını coşkuyla karşılamak üzere düzenlenecek tören için çalışmaları bizzat takip eden AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar  “İzmit Belediye Başkan Adayımızı, belediye başkanı gibi karşılayacağız. Partililerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesini beklediğimiz programımız için hazırlıklarımıza süratle devam ediyoruz. Tüm İzmitli hemşerilerimizi bu coşkulu karşılamaya davet ediyorum” diye konuştu.

# İzmit, ilçe, parti, başkan

03 Şub 2024 - 00:38 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Fehmi - Tecrubesiz ve yapmis oldugu yalan yanlis demecler ile guven kaybetti.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 09:52
04

İzmitli - @Fehmi 03 nolu yoruma cevabı: Yalan yanlış derken biraz aciklarmisiniz ... klavyeden sıyırmak kolay açık ve net yazın neyi yalan bizim bilmedigimiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:53
01

Emekli - Boşuna zahmet. Hiç aklınız kesiyormu kazanacağını

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 08:08
05

İzmitli - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: İzmit halki gerekli cevabı verir merak etmeyin izmiti İzmitliler yönetecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 14:55
02

Vatandaş - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Emekli abim bu yorumum ekran görüntüsü mü al ve sakla. Seçim sonrası bakarsın....

Yanıtla . 2Beğen . 10Beğenme 03 Şubat 09:25
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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