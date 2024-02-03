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Kocaeli’de 6 ilçede elektrikler kesilecek (3 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 3 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 6 ilçede elektrikler kesilecek (3 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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Kocaeli’de 3 Şubat Cumartesi günü 6 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. İzmit, Dilovası, Çayırova,   Derince, Başiskele ve  Körfez’de kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56141KOCAELİİZMİT KOZLUK AZİZİYE SK., İNÖNÜ CD., MUHABERE MEYDANI SK., ORDUEVİ SK., ÖVÜL TEZİŞLER CD., RUŞEN HAKKI CD., SALİM DERVİŞOĞLU CD.03.02.202409:0013:00
56195KOCAELİDİLOVASI 17 AĞUSTOS, AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKIF, HACI AKİF, KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI BAĞDATLI CD., BAĞLAR İÇİ CD., BENT SK., BİNBİR ÇİÇEK SK., D-100 KARAYOLU CD., DAR SK., DERELER, DERELER SK., DİKÇE SK., GÜLÜZAR SK., GÜNDÜZ CD., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., HIZIR SK., İDRİS ÇINAR SK., İKİZ SK., İPEKYOLU SK., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., KALE SK., KAMIŞLI SK., KANDAK SK., KARAKOL SK., KEMHANE CD., KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MİTHAT ERSOY CD., MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SERPİL GÜL SK., SON BUSE, SON BUSE SK., SÜMER, SÜSLÜ SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUPINAR SK., VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YAMANLAR SK., YEŞİLPINAR CD.03.02.202410:0013:00
56255KOCAELİDİLOVASI DENİZLİ, KÖSELER, ORGANIZE 1, 1. CD., 18, 36. SK., 38. SK., 42. SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD, GONCA SK.03.02.202409:0017:00
56256KOCAELİÇAYIROVA AKSE 447., 448., 458. SK., 459. SK., 485/1.03.02.202409:0017:00
56311KOCAELİDERİNCE ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII03.02.202410:0013:00
56320KOCAELİBAŞİSKELE KILIÇARSLAN MESUDE SK.03.02.202409:0017:00
56368KOCAELİKÖRFEZ BARBAROS, GÜNEY ADALET SK., AHMET AYIK SK., ATATÜRK BULVAR, AYAZMA SK., HAMİT KAPTAN SK., HÜRRİYET BULVAR, NEBİ SK., NİZAM SK., PETROL CD., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK.03.02.202409:0013:00

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, İzmit, Derince, Başiskele, İstanbul, ilçe, Körfez

03 Şub 2024 - 01:33 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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