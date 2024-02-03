Komşuda oryantal sevgilisini öldüren katil tutuklandı

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 249. Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit D. (40) isimli şahıs, eğlence mekanlarında ‘İpek’ adı ile oryantallik yaptığı öğrenilen Sevda Timur’un (30) evine gitti. İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Ümit D., Timur ile tartıştı. Tartışma esnasında Ümit D., yanında getirdiği tabanca ile Sevda Timur’u öldürerek olay yerinden kaçtı. Daha sonrasında sabah saat 07.30 sıralarında karakola giderek suçunu itiraf eden Ümit D., Sevda Timur’un eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğunu ve bu sebeple kıskandığı için tartıştıklarını söyledi.
Ümit D.’nin, Timur ile yaklaşık 1 yıllık ilişkisi olduğu ve bu sebeple resmi nikahlı eşinden ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca, bir çocuk annesi olan Sevda Timur’un Güneydoğu’dan yaklaşık 6 yıl önce Sakarya’ya geldiği ve Timur’un çocuğunun ise Mersin’de yaşayan babasının yanında olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Nedret - Sevgili olurken ne iş yaptığını bilmiyormuymuş, bir kadını canından etme hakkını kendinde nasıl buluyormuş. Hapisten çıkamasın inşallah. Yeter artık kadınları öldürmekten bıkmadınız mı, bu nasıl sevgi? Allah rahmet eylesin.
Derya - bir hiç uğruna yok olan hayatlar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.