Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
"OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞILMAMIŞTIR"
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.