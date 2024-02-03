Cenazeye katılmak için İzmit’e geliyor: Akşener’in ablası hayatını kaybetti

AKŞENER ABLASINI KAYBETTİ
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in ablası Mualla Özen vefat etti. Mualla Özen’in cenazesi İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak. Meral Akşener ablasının cenaze törenine katılmak için Gündoğdu köyünde olacak. Haberi Ankara’da alan Akşener’in kısa süre içerisinde yola çıkması bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tayfun - Allah rahmet eylesin, köyümüzün büyükleri bir bir göçüyor. Allah hayırlı ve sıralı ölüm nasip etsin. Meral abla ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mualla ablanın mekanı cennet olsun.
. - Bak ölüm var ama yinede İttifakı dağıttın Bravo tebrikler gel madalya kazandın
Veli - Allah rahmet eylesin .
Sercan Güldemir - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, geride bıraktığı yakınlarına sabırlar diliyorum.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.