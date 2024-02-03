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Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi. SpaceX, Dragon kapsülünün en erken pazartesi günü ISS'ten ayrılacağını açıkladı.

Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi mask
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Astronot  Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme yapıldı.

SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.

Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.

14 GÜNDE 13 DENEY YAPTI

Alper Gezeravcı, 14 günlük uzay görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Gezeravcı sosyal medya mesajında, “Uzayda yaptığım deneyler, Dünya’nın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım Dünyamızın geleceği için.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA’YA GERİ DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek. 

Dünya'ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte, kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor. Bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan Dragon Kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

Planlı inişin, ABD’nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi’nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Kaynak: NTV

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03 Şub 2024 - 09:24 - Dünya --- Okunma

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