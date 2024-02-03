Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Büyükakın, Anne Şehir Begonya’da katılımcılarla buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Büyükakın, Anne Şehir Merkezi Begonya’da çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükakın, merkezin tüm birimlerini gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Büyükakın, Anne Şehir Begonya’da katılımcılarla buluştu mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşamı Programı her geçen gün büyümeye, yeni katılımcıların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçede bulunan Anne Şehir Begonya merkezinde incelemelerde bulundu. İlk olarak akıl zekâ oyunları atölyesine girdi. Burada çocuklarla oyun oynayan Başkan Büyükakın, ardından ağaç boyama atölyesine geçti, çocukların boyadıkları süs eşyalarını inceledi.

BEGONYA MERKEZINDE BABA-ÇOCUK ETKİNLİĞİ

Masal köşesinde ise Başkan Büyükakın, çocuklarla sohbet etti. Başkan Büyükakın, çocukların dinledikleri masalı kendisi de okuyarak onlarla birlikte masalı bitirdi. Daha sonra Anne Şehir Begonya merkezinde yer alan spor salonunu gezerek antrenörlerden bilgi aldı. Başkan Büyükakın, kısa süre önce Begonya merkezinde hayata geçirilen baba ve çocuk etkinliğinde çocukların çizdikleri resimleri inceledi ve ebeveynlerle sohbet ederek onların duygularını dinledi. Başkan Büyükakın’a; merkezde toplam 101 baba-çocuğun hizmetten faydalandığını, bu etkinliğin bireylerin arasındaki iletişimi güçlendirerek, kaliteli vakit geçirmelerini, anı biriktirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı bilgisi verildi.

 

ANNE ŞEHİR BEGONYA’YA ÖVGÜ

Başkan Büyükakın, Anne Şehir Merkezi Begonya’nın Kocaelili aileler için önemli bir sosyal alan olduğunu söyledi. Merkezin, çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir yer olduğunu belirten Başkan Büyükakın, tesisin Kocaeli’ne değer kattığını ifade etti. Başkan Büyükakın, tesiste yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Anne Şehir Merkezi Begonya, Kocaeli’mizin en güzel sosyal alanlarından biri. Çocuklarımız ve ailelerimiz burada birlikte vakit geçirebiliyor, eğlenebiliyor ve öğrenebiliyorlar. Merkezimiz, Kocaeli’mize değer katıyor. Kocaelili ailelere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

ANNE ŞEHİR BEGONYA MERKEZİ

Körfez ilçesinde bulunan Anne Şehir Merkezi Begonya merkezi haftanın 6 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkezde fiziksel aktivite (step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obezite ile mücadele programı ve ileri yaş egzersizleri ), rekreaktif faliyetler, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri (mum, makrome anahtarlık… gibi) aşçılık atölyesi, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist hizmeti sunuluyor. 

Ayrıca merkezde danışmanlık hizmetleriyle bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetleri yer alıyor. Eğitim hizmetleri bünyesinde Mutlu Şehir Okulları başlığı ile Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenleniyor.

 

ÇOCUKLAR DA UNUTULMUYOR

Anne Şehir Merkezi Begonya da çocuklar da unutulmadı. Merkezde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gelişim atölyeleri kapsamında; çocuk zumbası, hareketli hayaller atölyesi, drama atölyesi, minik kâşifler atölyesi, minik eller atölyesi, eğlenceli sayılar, düşümde drama ve akıl oyunları atölyeleri, baba- çocuk atölyeleri ile çok farklı konularda çocukların bilgi, beceri ve duygusal gelişimlerine katkı verecek birçok etkinlik düzenleniyor. Detaylı bilgi almak için 0262 318 27 25 nolu telefon aranabilir.

# hizmet, Körfez, Kocaeli, yeni, ifade, sosyal, HER, başkan
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kocaeli, Emitt Turizm Fuarında tanıtılacak mask
Kocaeli, Emitt Turizm Fuarında tanıtılacak
Kocaeli, Emitt Turizm Fuarında tanıtılacak mask
Kocaeli, Emitt Turizm Fuarında tanıtılacak
Duraklı-Alihocalar köprüsü için çalışmalar başladı mask
Duraklı-Alihocalar köprüsü için çalışmalar başladı
Başiskele’de pazarcıya sıcak sabah çorbası mask
Başiskele’de pazarcıya sıcak sabah çorbası
Tarihi geçmiş onlarca süt ürünü toplandı mask
Tarihi geçmiş onlarca süt ürünü toplandı
Büyükşehir, yıpranan yön ve trafik levhalarını yeniliyor mask
Büyükşehir, yıpranan yön ve trafik levhalarını yeniliyor
Eskihisar feribot yolu genişletiliyor mask
Eskihisar feribot yolu genişletiliyor
Büyükakın: Yeşilin rengini şehrimize taşımaya devam ediyoruz mask
Büyükakın: Yeşilin rengini şehrimize taşımaya devam ediyoruz
Anne Şehir’in ilham veren kadınları buluştu mask
Anne Şehir’in ilham veren kadınları buluştu
Çocuklar tatilin tadını çıkarıyor mask
Çocuklar tatilin tadını çıkarıyor

03 Şub 2024 - 09:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaeli’deki şirkette aralarında, Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket açıklandı mask
Kocaeli’deki şirkette aralarında, Türkiye’de en çok çalışanı olan 10 şirket açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz
Kırgızistan'da santral patlamasında ağır yaralanan 2 kişi Kocaeli'ye gönderilecek mask
Kırgızistan'da santral patlamasında ağır yaralanan 2 kişi Kocaeli'ye gönderilecek
İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi mask
İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi
Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanı Sedat Köse oldu mask
Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanı Sedat Köse oldu
İzinsiz afiş asanlara ceza mask
İzinsiz afiş asanlara ceza

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL