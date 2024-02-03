Gürcü 8 numara Kocaelispor’a doğru

Cantuğrul - Ben bu adamı izlemedim bilmem etmem yabancı statüsündemi olacak onuda bilmiyorum bildiğim tek şey ben olsam bu transferi yapmam mesut can tunalı, Yusuf cihat çelik, ve şuan tesislerde olan yeg i de kadroya dahil eder bu 3 lü ile yola devam ederim bize şuanda kapalı kutu futbolcu değil bilinen ve faydalı olacak futbolcu lazım bu adam gelip ne zaman herşeye uyum sağlayıp takıma katkı verecek transfer yapmış olmak için transfer yapmayalım artık