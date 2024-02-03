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03 Şub 2024 - 09:57- Spor G:

Gürcü 8 numara Kocaelispor’a doğru

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Transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, Ferencvaros forması giyen Giorgi Kharaishvili ile büyük oranda anlaştı. Giorgi’nin Pazartesi günü imzayı atması bekleniyor.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Gürcü 8 numara Kocaelispor’a doğru mask
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KANATTA DA OYNUYOR

Dış transferde kadrosunu 8 numara transferiyle güçlendirmek isteyen Kocaelispor uzun süren arayışların ardından Gürcü orta saha Giorgi Kharaisvili ile büyük oranda anlaştı. Kariyerinde Göteborg, Dinamo Tiflis gibi takımlarda da forma giyen Giorgi geçen sezon ise Gürcistan Milli Takımı'nın da forma giydi. Merkez ortada oynayan ve sağ ayağını kullanan Gürcü futbolcu her iki kanatta da sıkça forma giyiyor. 29 yaşındaki Giorgi Kharaishvili’nin Pazartesi günü şehrimize gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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03 Şub 2024 - 09:57 - Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(17)
19

Akıl Oyunları - 2023 senesini gürcistan ligi dinomo tifliste oynamış olup en son maçını 02 aralık 2023' te oynamıştır .Macar takımı frencvaros oyuncusu olan giorgi takımında 2021-2022 2022-2023 senelerinde 4 maçta oynayabilmiş 2023-2024 sezonu dinomo Tiflise kiralanmış ofansif orta saha oyuncusu 30 haziran 2024 te sözleşmesi bitiyor.Dinomo Tifliste 31 maç oynayıp 8 gol atmış.Bir aydan fazla futboldan uzakta olan yani hazır olmayan ne katkı vereceği kalitesi bilinmeyen bir oyuncuyu sırf transfer yaptık diye almak ne kadar mantıklı bilemedim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:43
18

İzmitli4141414141 - Bizde kesinlikle iş yapar inşallah alınır süper lig te bile oynayabilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:16
14

Sedat Kaya - Ferencvaros kadrosunda bu isimde bir futbolcu yok girip bakabilirsiniz resmen taraftarın aklıyla oynuyorsunuz.Buda transferin ne kadar ciddiyetsizlikle yapıldığını açıkça göstermektedir.Süper lige çıkma umutları bu kafayla hayalden öteye gitmeyecektir.

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 16:34
15

Vicdan - @Sedat Kaya 14 nolu yoruma cevabı: Ligde oynamaış ama 2 şampiyonlar ligi maçında oynamış

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 19:35
13

Talha Keskin - Engin koyun ne toptan anliyosun ne topcudan

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 03 Şubat 15:39
12

Basiskele - Hani üst düzey futbolcu alıyordunuz ala ala bunu mu aldınız ezik yönetim

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 03 Şubat 15:30
11

Samsun'lu 55 - Ertuğrul hoca,bu tip gizemli transferi iyi bilir.Sonuç?Kıl payı kaçan şampiyonluk.

Her zaman bilinenler iyidir..

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 15:17
16

Derdo - @Samsun'lu 55 11 nolu yoruma cevabı: Samsun'lu Ertuğrul hoca sizde de mi aynıydı?...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 21:14
08

Cantuğrul - Ben bu adamı izlemedim bilmem etmem yabancı statüsündemi olacak onuda bilmiyorum bildiğim tek şey ben olsam bu transferi yapmam mesut can tunalı, Yusuf cihat çelik, ve şuan tesislerde olan yeg i de kadroya dahil eder bu 3 lü ile yola devam ederim bize şuanda kapalı kutu futbolcu değil bilinen ve faydalı olacak futbolcu lazım bu adam gelip ne zaman herşeye uyum sağlayıp takıma katkı verecek transfer yapmış olmak için transfer yapmayalım artık

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 12:42
17

Derdo - @Cantuğrul 08 nolu yoruma cevabı: Cantuğrul'musun Ertüğrul'musun ne Yusuf Cihat'ı ne Yusuf Emre Gültekin' i ne saçmalıyorsun sen yav?!....Bunlar bu ligin oyuncusu olsaydı zaten 8 numara arayışında mı olacaktık.Şaka mısınız nesin anlamadım gitti!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 21:20
10

Mak - @Cantuğrul 08 nolu yoruma cevabı: Önyargı... bazen insanı rezil eder!

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 14:08
09

Serkan - @Cantuğrul 08 nolu yoruma cevabı: Yaaa futbol bilgine hayran kaldim

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 13:46
06

Vamiçkşn - Dünyada 8 numara kalmamış gibi alay ederek gelen adama bakın bu takıma genç yetenekli patlamaya hazır oyuncu lazım çatlamış patlamış oyuncuyu herkes bulur al gülüm ver gülüm meziyet ver gülüm demekte

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 12:00
05

Körfezli Önder - Başkan engin koyun söz verdi ve 8 numaranın en iyisini Gürcistan da bulup getirdi vallahide billahide helal olsun , bu arada bu adamı tanıyan bilen daha önce izleyen varmı?

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 11:51
04

Selahattin Büyük. - Adam 29 yaşında ne deneme tahtasında. Bahsediyorsun, sanırım hiç futbol bilgin yok, 29 yaşındaki adam denenirmi, 21, 22 yaşlarında gençler denenir, bilmeden illaki muhalif olacağım diye yorum adı altında birşeyler yazılmaz, gülünç olursunuz..

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 11:45
07

Demir - @Selahattin Büyük. 04 nolu yoruma cevabı: 29 yaşındaki adam yaşlımı?sanırım sen 18 yaşındasın :)

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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