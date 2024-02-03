Bakan Işıkhan’dan Merkez Bankası Başkanı Karahan’a tebrik

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda başkan değişikliği sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğu önemli hizmetler için Sayın Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’a görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ekonomi yönetimimizin atacağı adımlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.