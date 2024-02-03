İşçilerden toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler eyleme başladı. Fabrika sahasında toplanan işçiler, sloganlar atarak toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Qwert - Disk ten başkası yalan.
Sitemkar - Disk te bir şeye yaramıyor hepsi aynı renk
Vatandaş Tan - harb iş üyelerinden yürekli çıkmışlar helal olsun en sarı sendika şuan harb iş ve üyeleri bence kamu işyerini bitirdiler hem sendikacı lar hemde destek verenleri Mart ayında özel sektörün çok altında maaş alan iş yeri unvanını alacaklar özel sektör işçilerini kutluyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.