Yüzme bilmeyen 305 çocuğa eğitim verildi

İzmit Belediyesi'nin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile her yıl yüzlerce çocuk temel yüzme eğitimi alıyor. Yarıyıl tatilinde de çocukları yüzme sporu ile buluşturan İzmit Belediyesi, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını teslim etti. 7-12 yaş arası 305 sporcunun katıldığı eğitimlerin sonunda çocuklar büyük mutlulukla sertifikalarını teslim aldı. Ayrıca derslerin sonunda başarılı olan 30 çocuk İzmit Belediyespor takımına girmeye hak kazandı. Çocuklar kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak Kocaeli'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA