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Yüzme bilmeyen 305 çocuğa eğitim verildi

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İzmit Belediyesi, yarıyıl tatilinde yüzme bilmeyen 7-12 yaş arası 305 sporcuya eğitim verdi. Minik sporcular aldıkları eğitim sonrası sertifikalarına kavuştu.

Yüzme bilmeyen 305 çocuğa eğitim verildi mask
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İzmit Belediyesi'nin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile her yıl yüzlerce çocuk temel yüzme eğitimi alıyor. Yarıyıl tatilinde de çocukları yüzme sporu ile buluşturan İzmit Belediyesi, eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını teslim etti. 7-12 yaş arası 305 sporcunun katıldığı eğitimlerin sonunda çocuklar büyük mutlulukla sertifikalarını teslim aldı. Ayrıca derslerin sonunda başarılı olan 30 çocuk İzmit Belediyespor takımına girmeye hak kazandı. Çocuklar kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak Kocaeli'yi temsil edecek.

Kaynak: İHA

# İzmit, Kocaeli, HER
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03 Şub 2024 - 11:09 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Farklı Bakış - Yahya kaptan daki mühürlenmiş tesside geri alıp havuzu halka açsın Fatma başkan.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 12:51

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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