Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DAEŞ'li yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili yeni bir operasyon yapıldı.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarında, terör örgütü DAEŞ'in sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren örgüt üyeleri tespit edildi.
Zanlıların, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bağlantılı oldukları belirlendi.
Şüphelilerin, gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 17 kişi çok sayıda örgütsel dokümanla yakalandı.
MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, geçen yıl aralık ayında, DAEŞ'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem planlamaları engellenmişti.
KİLİSE SALDIRISINDA 25 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta ayin sırasında meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Şüphelilerden olayla bağlantısı olmadığı belirlenen 23'ü işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
Soruşturma kapsamında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilmişti.
Silahlı saldırı olayına ilişkin aralarında 2 saldırganın da bulunduğu 25 ise şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.