ABD saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'den yapılan açıklamada, ABD'nin dün geceki hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca önemli ölçüde maddi hasar meydana geldiği de kaydedildi.

Suriye Devlet Ajansı SANA'da yer alan açıklamada, ABD'nin saldırı düzenlediği bölgenin, "Suriye Ordusu’nun terör örgütü IŞİD’in kalıntılarıyla mücadele ettiği bölgeyle aynı olduğu" belirtilirken şu ifadelere yer verildi: "Bu, ABD ve askeri güçlerinin bu örgüte dahil olduğunu ve onunla ittifak kurduğunu ve onu hem Suriye’de hem de Irak’ta her türlü kirli yola başvurarak bir saha kolu olarak yeniden canlandırmaya çalıştığına işaret etti."

Şam'ın açıklamasında ayrıca "Suriye topraklarının bir bölümünün, ABD tarafından işgalinin devam edemeyeceği" ifadesine yer verildi.

ABD, Ürdün'de 3 askerinin öldürüldüğü saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'ye dün gece hava saldırısı başlatmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 85 hedefin vurulduğunu duyururken ABD Başkanı Joe Biden, saldırıların kendisinin emriyle gerçekleştiğini söyleyerek "Üslerimize yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğiz" demişti.

Kaynak: NTV