Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız

BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

AK Parti’de 12 ilçe belediye başkan adayının dün akşam açıklanmasının ardından il başkanlığı tarafından hazırlanan belediye başkan aday adayı tanıtım toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türk bayraklarla süslenen salonda yapılan toplantıda büyük coşku yaşandı. 31 Mart Yerel seçimlerinde 13-0 yapmak için motivasyonunu yüksek tutan AK Parti ve Cumhur İttifakı bileşenleri Kongre Merkezinde adaylarını tanıttıktan sonra sahaya adayları ile indi.

CUMHUR İTTİFAKI BİR ARADA

Aday tanıtım toplantısına AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil katıldı. Tanıtım toplantısında eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 eski il başkanı da yerini aldı. Toplantıya aday gösterilmeyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan katılmaması dikkat çekti.

“ YENİ BİR KOŞUYA BAŞLIYORUZ”

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Şahin Talus, “Yeni bir koşuya başlıyoruz. 7 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkanımızı Cumhurbaşkanımız bize teslim etti. Başkanım gitmediği ev, sıkmadığı ev kalmadı. Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız.” diye konuştu.

“ŞİMDİ HEPİMİZ ONLARIN ARKASINDA ÇALIŞACAĞIZ”

Tüm aday adaylarına teşekkür eden Talus, “Tüm aday adaylarımız bir kişinin aday olacağını biliyordu. Bu süreçte belediye başkanlarımız ve aday adaylarımız çok güzel çalıştı. Dün akşam itibariyle adaylarımız ilan edildi. Şimdi hepimiz onların arkasında çalışacağız. Tüm aday adaylarımızın her birine tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERİRKEN TEŞKİLATLARIMIZA MHP, BBP’YE GÜVENDİK”

Talus bazı partilerdeki kaosların kendilerine bulaşmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kriz, kaos ve karmaşamız hiç olmadı. Bazı partilerin kaosları bize bulaşmadı. Bu dönemde Büyükşehir ve 12 ilçede aday adayı çıkarmayarak bize destek olan BBP ve MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Biz Cumhurbaşkanımıza söz verirken teşkilatlarımıza MHP, BBP’ye güvendik”