Türkiye Kent Konseyleri Birliği 15. Dönem Başkanı Sedat Köse oldu

SEDAT KÖSE 15’İNCİ DÖNEM BAŞKANI OLDU

Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Türkiye Kent Konseyleri Birliği yönetim kurulu üyeleri, danışma kurulu üyeleri ve engelli meclisleri başkanları katılım sağladı. Programda ilk olarak ‘ Yeni yüzyılda erişilebilir kentler’ teması üzerinde Tahir Büyükakın konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye Kent Konseyleri Birliği 14’üncü Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz görevini Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’ye devretti. Köse, Kent Konseyleri Birliği’nin 15’inci Dönem Başkanı oldu.

KENT KONSEYLERİ GÜCÜ STK’LARDAN ALIR

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz yaptığı konuşmada, “Türkiye Kent Konseyleri Birliği Kocaeli buluşması ve 15. dönem başkanlığının devir teslim töreni için bir aradayız. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışının benimsemesi, şehirlerimizin daha yaşanabilir kılınması yerel yönetimler ve kent konseylerinin arasındaki sıkı ilişki ile doğru orantılıdır. En basit tanımıyla yerel yönetimler ve halk arasında köprü vazifesi üstelenen kent konseyleri gücünü sivil toplum kuruluşlarından alır.

ÜZERİMİZE DÖŞEN GÖREVDEN KAÇMAYACAĞIZ

Genel Sekreterimiz Sedat Köse’nin devralacağı birlik başkanlığı görevini Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde üstlenmiş olmaktan şahsım ve yönetimim adına büyük bir gurur duyuyor ve Sedat Köse’yi tebrik ediyorum. Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanlığımız sürecinde; temsilcisi olacağımız ülkemiz genelindeki kent konseylerimizin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları için üzerimize düşen tüm görev ve sorumluluklarımızdan kaçmayacağımızı samimiyetle dile getirmek isterim.” dedi.

KONSEYİMİZ PAYLAŞIM TEMELLİ BİR AĞDIR

Türkiye Kent Konseyleri̇ Birliği 15. dönem başkanlığına seçilen Sedat Köse ise yaptığı konuşmada, “Yaklaşık üç yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önerileri̇ ve kent konseyi yönetiminin takdirleri ile Kocaeli̇ Kent Konseyi̇ Genel Sekreterliği̇ görevine layık görüldüm. Kent Konseyleri, kentteki ihtiyaç önceliklerinin belirlenmesi, kamuoyunun bu yöndeki taleplerinin değerlendirilmesi, kente dair gündemin oluşturulması gibi çeşitli konularda, adeta resmi danışma organladır. Farklı siyasi partilerin oluşturduğu belediyeler tarafından kurulan kent konseylerinin katılımı ile kurulmuş olan birliğimiz tüm görüş ve önerilere açık, ortak akıl ve paylaşım temelli̇ bir ağdır.

BU DESTEK BİRLİKTELİĞİN EN BÜYÜK KANITIDIR

Türkiye’nin çeşitli̇ illerinden gelen kent konseyleri̇ temsilcilerimiz ile bugün burada oluşturduğumuz birliktelik; bu desteğin en büyük kanıtıdır. Türkiye Kent Konseyleri̇ Birliği’ni, 15. dönem başkanı olarak temsil etme sorumluluğunu taşımaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu göreve seçilmemde önemli̇ desteği̇ olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve çalışma arkadaşlarına, Kocaeli̇ Kent Konseyi̇ Başkanım Alı̇ Korkmaz’a ve dönem başkanımız Halil İbrahim Yılmaz ve çalışma arkadaşlarına, Kocaeli'’yi 15. dönem başkanı seçen Türkiye Kent Konseyleri̇ Birliği yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

AHİLİK GİBİ YAPILAR OLMADAN TOPLUMU YÖNETEMEZSİNİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şöyle konuştu: “Kent Konseyi Birliği olarak depremle ilgili çalışmaları merkeze oturtmuşsunuz. Biz deprem bölgesine ilk vardığımız zaman kapıda 76 adet tır bekliyordu. Bu sivil toplumun gücünü bizlere gösterdi. Milli Mücadele döneminde vatandaşlarımız nasıl organize oldular diye düşünüyorsunuz. Anadolu’nun işgal edildiği dönemlerde orayı kurtaran ahilerin mücadelesidir. Ahilik esasen sivil bir yapıdır. Asıl direnişi başlatan ve tekrar ayakta kalmayı sağlayan ahilerin mücadelesidir. Büyük toplumsal olaylar da ahilerin önemi ortaya çıkmıştır. Bu yapılar olmadan toplumu yönetemezsiniz.

ASİL VE ASILIN VATANDAŞ OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ

Küresel ölçekli sürdürülebilir kalkınma programlarının yerelde inşa edilebilir hale gelmesini sağlayacak inisiyatif. Bu organların nasıl seçileceği ve görevleri ile tanımları var. Kent Konseyinden belediye alanını işgal eden alanlar oldu. Kent Konseyini doğru yerde konumlandırmak gerekiyor. Gerçekteki beklentiyi anlamlıyız. Biz seçilmişler vekiliz. Sizler de temsilcisiniz. İnsanlar temsilci olduklarını unutuyorlar. Asil veya asılın vatandaşlar olduğunu unutmamak gerek. Şeffaf olursanız vatandaş ne yaptığınızı görür. Şeffaf olduğunda ancak hesap verme durumu ortaya çıkar. Sivil yapıları güçlendirirsem şehir için güzel olur ve katılımcı süreçleri güçlendirir.”