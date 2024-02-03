Bünyamin Çiftçi: En yüksek oyla seçimi alacağız

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yeniden aday gösterildi. Aday gösterilmesinin ardından aday tanıtım toplantısına gelen Çiftçi, vatandaşlara yeniden hizmet etme fırsatını bulmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Heyecanını gizleyemeyen isimlerden biri olan Çiftçi yaptığı açıklamada, “Heyecanımız sadece milletimize hizmet etme fırsatı bulmaktır. Ülkemiz demokrasi ile yönetiliyor ve seçimler yapılıyor. Seçimlerde aday adaylığı süreci yaşanıyor bu sürecin ardından bir kişi aday gösteriliyor. Genel başkanımızın tensipleri ve teşkilatlarımızın çalışmalarının neticesinde karar bizim üzerinde kılındı. Tüm aday adayı arkadaşlarımız birbirinden kıymetlidir. Çok yüksek bir oy oranı ile seçimleri kanacağımıza inanıyorum” ifadelerini killendi.