Ender Oğuz’un, İYİ Parti’den ayrılarak Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanması sonrası İYİ Partili isimlerin Zafer Partisi’ne geçişleri dikkat çeker bir şekilde arttı. İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcıları Feriha Nurlu ve Sevda Çon’un Zafer Partisi’ne geçtiği ilan edilirken bu iki isim sonrası da geçişler devam etti. Genel Seçimde İYİ Parti Kocaeli Yedinci Sıra Milletvekili Adayı Abdülkadir Erbağcı ve İYİ Parti’de Milletvekili Aday Adaylığı Başvurusu yapmış Koray Topçu da Zafer Partisi’ne geçen isimler arasında yer aldı. Bu isimler sonrası İYİ Parti Körfez Belediye Başkanı Aday Adayı Doğukan Koyuncuoğlu da İYİ Parti’den ayrılarak Zafer Partisi’ne katıldı. Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz, geçişin hem Kocaeli'ye hem de partilerine hayırlı olmasını temenni etti.
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha
Kocaeli’de İYİ Parti’den istifa eden isimlerin Zafer Partisi’ne geçişleri hız kesmenden devam ederken İYİ Partili bir ismin daha Zafer Partisi’ne geçtiği açıklandı.
03 Şub 2024 - 12:06 Kocaeli- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.