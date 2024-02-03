Kandıra’da mevcut belediye başkanı Adnan Turan AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmedi. Turan’ın yerine aday gösterilen eski ilçe başkanı Erol Ölmez, yüklendikleri sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK İYİ BİR TAKIMIZ

Cumhurbaşkanlarının kendilerini bu göreve layık görmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Erol Ölmez, “Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız. Bize güvenenleri bugüne kadar mahcup etmedik. Halkımız ile içe içe ve Cumhur İttifakı olarak iyi bir takımız. Allah bizi zafere taşıyacaktır. Allah çalışana verir, biz bugüne kadar hep çalıştık. Bugünden sonra çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel, daha mutlu ve huzurlu bir Kandıra’yı hep birlikte yapacağız.” diye konuştu.

KANDIRA’DA HERKES İLE İÇ İÇEYİZ

Saat 17.30’da Kandıra’da karşıla töreni olacağını ifade eden Erol Ölmez, “İl başkanımız aradı, kendisinden Allah razı olsun. Bekliyorduk ama sonuçta il başkanımızın bunu söylemesi lazım. Bugün saat 17.30’da Kandıra’da karşılamamız olacak. Kandıra sıcak bir yer herkes ile iç içeyiz, teşkilatımızdan Allah razı olsun. Bugüne kadar sahip çıktılar, bu da bir takım çalışması başarısı” dedi.