Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 Şub 2024 - 12:18- Siyaset G:

Muharrem Tutuş: Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, aday tanıtım töreninde “Tutuş gelecek dertler bitecek” sloganlarıyla coşku ile karşılanırken, “Biz bugün burada bir kutlama yapmıyoruz. Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği İzmit’e aday gösterilen Muharrem Tutuş salona büyük bir coşku seli ile geldi. Tutuş, partililerin sloganları ve alkışları içinde kongre merkezinden içire girdi. Partililer, “Tutuş gelecek dertler bitecek” sloganı attı. Kongre Merkezi’nin fuaye alanından salona kadar partililerin büyük ilgisi içinde gelen Tutuş, İzmit’e hizmete kaldığı yerden devam etmek için mutlaka seçimi kazanacaklarını belirtti.

İKİ ADAY ADAYI ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Fuaye alanın içinde basına açıklama yapan Muharrem Tutuş, “Biz bir yarışa giriyoruz. Aday adaylarımız arasında genel merkezimiz takdirini bizden yana kullandı. Ama iki diğer aday adayı arkadaşımızla birlikte çalışacağız. Biz bugün burada bir kutlama yapmıyoruz. Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız.” diye konuştu.

İZMİT İLE İLGİLİ İNANCIMIZ VE HEYECANIMIZ TAMAM

15 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu ifade eden Muharrem Tutuş, şöyle konuştu:

“Başından bu yana Cumhur ittifakı ile birlikte mücadele ediyoruz. Bu dönem de birlikte çalışacağız. 15 yıldır siyasetin içindeyim. Bugün sahneye çıkmadım. İzmit’e insanlar kime neden oy vereceğini biliyor. Eğitim hayatımdan bu yana partinin içindeyim. Herkesle bir gönül bağımız var. Bu da bugüne yansıdı. İzmit ile ilgili inancımız ve heyecanımız tamam”

# İzmit, parti, VAR, ifade, aday
# AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı mask
AK Parti adaylarını toplantıda tanıttı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan aday gösterilmeyenlere cevap mask
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan aday gösterilmeyenlere cevap
Büyükakın: Biz bu milletin hizmetçileriyiz mask
Büyükakın: Biz bu milletin hizmetçileriyiz
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız mask
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum mask
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız" mask
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’de herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde"
Genel başkan yardımcısı AK Parti'nin adaylarını açıklayacak mask
Genel başkan yardımcısı AK Parti'nin adaylarını açıklayacak
Kadının Eli yönetimi AK Parti ziyaretinde mask
Kadının Eli yönetimi AK Parti ziyaretinde
Tutuş'tan İzmit'te toplanan çöplerin araziye dökülmesine tepki mask
Tutuş'tan İzmit'te toplanan çöplerin araziye dökülmesine tepki

03 Şub 2024 - 12:18 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.371.541 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Mfd - İzmitli aday çok şükür sonunda ne o zorunuzamı gitti Gümüşhaneliler beğenmeyen geldiği yere kış kış

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 23:37
05

Gülümse hadi gülümse - Yahu burda boş beleş yorum yapanların oyuna ihtiyacı yok muharremin o izmitin gerçek sahiplerinin oyuyla açık ara seçilecek zaten merak etmeyin

Yanıtla . 11Beğen . 38Beğenme 03 Şubat 15:59
03

Serkan - Büyükşehirde başkan tahire oyumuz. Maalesef izmitte vermeyeceğiz. Ali Korkmaz ya da mahmut civelek aday olmalıydı

Yanıtla . 27Beğen . 32Beğenme 03 Şubat 13:07
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırovalılardan Başkan Çiftçi’ye coşkulu karşılama mask
Çayırovalılardan Başkan Çiftçi’ye coşkulu karşılama
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama mask
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız mask
Şahin Talus: Kendi rekorumuzu kırarak hizmet ve eser bayrağını dalgalandıracağız
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum mask
İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız" mask
Erol Ölmez: "Yüklendiğimiz sorumluluğun farkındayız"
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha mask
İYİ Parti’den Zafer Partisi’ne bir geçiş daha

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL