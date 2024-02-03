Muharrem Tutuş: Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız

AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği İzmit’e aday gösterilen Muharrem Tutuş salona büyük bir coşku seli ile geldi. Tutuş, partililerin sloganları ve alkışları içinde kongre merkezinden içire girdi. Partililer, “Tutuş gelecek dertler bitecek” sloganı attı. Kongre Merkezi’nin fuaye alanından salona kadar partililerin büyük ilgisi içinde gelen Tutuş, İzmit’e hizmete kaldığı yerden devam etmek için mutlaka seçimi kazanacaklarını belirtti.
İKİ ADAY ADAYI ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ
Fuaye alanın içinde basına açıklama yapan Muharrem Tutuş, “Biz bir yarışa giriyoruz. Aday adaylarımız arasında genel merkezimiz takdirini bizden yana kullandı. Ama iki diğer aday adayı arkadaşımızla birlikte çalışacağız. Biz bugün burada bir kutlama yapmıyoruz. Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız.” diye konuştu.
İZMİT İLE İLGİLİ İNANCIMIZ VE HEYECANIMIZ TAMAM
15 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu ifade eden Muharrem Tutuş, şöyle konuştu:
“Başından bu yana Cumhur ittifakı ile birlikte mücadele ediyoruz. Bu dönem de birlikte çalışacağız. 15 yıldır siyasetin içindeyim. Bugün sahneye çıkmadım. İzmit’e insanlar kime neden oy vereceğini biliyor. Eğitim hayatımdan bu yana partinin içindeyim. Herkesle bir gönül bağımız var. Bu da bugüne yansıdı. İzmit ile ilgili inancımız ve heyecanımız tamam”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Mfd - İzmitli aday çok şükür sonunda ne o zorunuzamı gitti Gümüşhaneliler beğenmeyen geldiği yere kış kış
Gülümse hadi gülümse - Yahu burda boş beleş yorum yapanların oyuna ihtiyacı yok muharremin o izmitin gerçek sahiplerinin oyuyla açık ara seçilecek zaten merak etmeyin
Kale - Muharrem başkan secimi kazanacak
Serkan - Büyükşehirde başkan tahire oyumuz. Maalesef izmitte vermeyeceğiz. Ali Korkmaz ya da mahmut civelek aday olmalıydı
Emekli - oy yok
Emekli - Fatma için kolay rakip
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.