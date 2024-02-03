Muharrem Tutuş: Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız

AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği İzmit’e aday gösterilen Muharrem Tutuş salona büyük bir coşku seli ile geldi. Tutuş, partililerin sloganları ve alkışları içinde kongre merkezinden içire girdi. Partililer, “Tutuş gelecek dertler bitecek” sloganı attı. Kongre Merkezi’nin fuaye alanından salona kadar partililerin büyük ilgisi içinde gelen Tutuş, İzmit’e hizmete kaldığı yerden devam etmek için mutlaka seçimi kazanacaklarını belirtti.

İKİ ADAY ADAYI ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Fuaye alanın içinde basına açıklama yapan Muharrem Tutuş, “Biz bir yarışa giriyoruz. Aday adaylarımız arasında genel merkezimiz takdirini bizden yana kullandı. Ama iki diğer aday adayı arkadaşımızla birlikte çalışacağız. Biz bugün burada bir kutlama yapmıyoruz. Asıl kutlamayı 31 Mart akşamı yapacağız.” diye konuştu.

İZMİT İLE İLGİLİ İNANCIMIZ VE HEYECANIMIZ TAMAM

15 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu ifade eden Muharrem Tutuş, şöyle konuştu:

“Başından bu yana Cumhur ittifakı ile birlikte mücadele ediyoruz. Bu dönem de birlikte çalışacağız. 15 yıldır siyasetin içindeyim. Bugün sahneye çıkmadım. İzmit’e insanlar kime neden oy vereceğini biliyor. Eğitim hayatımdan bu yana partinin içindeyim. Herkesle bir gönül bağımız var. Bu da bugüne yansıdı. İzmit ile ilgili inancımız ve heyecanımız tamam”