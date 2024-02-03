Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

Emeklilere yüzde 11,68'lik ek zam farkının ne kadar olarak hesaplara yatırılacağı, 6-7 Şubat tarihlerinde zam farklarını alacak olan SSK ve Bağkurlular tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşına göre zam farklarının hesaplara yatırılacağı tutarlar belli oldu. İşte ayrıntılar.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.

NE KADAR ZAM FARKI YATACAK?

Emekliler ocak ayında yüzde 37,57'lik artışa göre maaş aldı. Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılacak.

İşte kalem kalem emekli maaşı zam farkları;

Maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL maaş farkı yatırılacak.

12 bin TL olanlara 1402 TL maaş farkı yatırılacak.

15 bin TL olanlara 1752 TL maaş farkı yatırılacak.

17 bin TL olanlara 1985 TL maaş farkı yatırılacak.

20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL maaş farkı yatırılacak.

25 bin TL olanlara 2 bin 920 TL maaş farkı yatırılacak.

Kaynak: NTV