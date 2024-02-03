Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

Emeklilere yüzde 11,68'lik ek zam farkının ne kadar olarak hesaplara yatırılacağı, 6-7 Şubat tarihlerinde zam farklarını alacak olan SSK ve Bağkurlular tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşına göre zam farklarının hesaplara yatırılacağı tutarlar belli oldu. İşte ayrıntılar.
EMEKLİLERİN ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.
NE KADAR ZAM FARKI YATACAK?
Emekliler ocak ayında yüzde 37,57'lik artışa göre maaş aldı. Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılacak.
İşte kalem kalem emekli maaşı zam farkları;
Maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL maaş farkı yatırılacak.
12 bin TL olanlara 1402 TL maaş farkı yatırılacak.
15 bin TL olanlara 1752 TL maaş farkı yatırılacak.
17 bin TL olanlara 1985 TL maaş farkı yatırılacak.
20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL maaş farkı yatırılacak.
25 bin TL olanlara 2 bin 920 TL maaş farkı yatırılacak.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Arkadaş Eş Şek - selamlar cümleten,
denmiş ki: 20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL maaş farkı yatırılacak
Ocakta 7500 TL çekmiş olanlara 2 bin 500 TL fark daha fazla, nasıl? Adalet ayaklar altında!
Temmuzda ise tuik verisi hileli bile olsa, "BEKLENEN" enflsyon denen bir kuru gürültüye göre diyelim sene sonu %36 göz boyama kuyruklu söz beklense, %20 yapılsa, ki hatırla 2023 temmuzda %20 denmişti, 10 Bin TL alan en az altı milyon kişi yine 10Bin TL alıp, yerinde rap rap sayacak, amam 22336 TL alan ise %20 zam alacak, nasıl? Adalet ayaklar altında, yok kök maaş, yok seyyanen memura 8700 ama emekliye zırnık yok dendi Temmuz 2023 te, "yok öyle, yok böyle", nazan öncel şarkısı sanki, bu böyle devam edemez! yalana toptan SON verilmeli! bu böyle devam edemez! "zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek" şarkısı kısmen düzeltidi: RUMP edits cacık
Seyfi - Biri ödemiş 4 bin 5 bin prim asgari tutardan, Biri ödemiş 9 bin 10 bin üst tutarlardan. Nasıl aynı maaşı alsınlar. Adalet demişsin şimdi bu adalet okurmu ?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.