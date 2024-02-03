Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
03 Şub 2024 - 12:21- Ekonomi G:

Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

Emekli maaş farklarının ne kadar yatacağı, emekliye ek zam farklarının yatırılacağı tarihin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve maaş farklarına yapılacak olan ilave zamla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi gözler ise emeklilere ne kadar maaş farkı yatırılacağına çevrildi. Peki, kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? İşte kalem kalem maaş farkı ücretleri.

Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Emeklilere yüzde 11,68'lik ek zam farkının ne kadar olarak hesaplara yatırılacağı, 6-7 Şubat tarihlerinde zam farklarını alacak olan SSK ve Bağkurlular tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşına göre zam farklarının hesaplara yatırılacağı tutarlar belli oldu. İşte ayrıntılar.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E YÜKSELDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 37,57 olarak belirlenmiş daha sonra bu oran yüzde 42,6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin yüzde 49,25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti.

NE KADAR ZAM FARKI YATACAK?

Emekliler ocak ayında yüzde 37,57'lik artışa göre maaş aldı. Ek zam sonrası 11,68 puanlık fark hesaplara yatırılacak.

İşte kalem kalem emekli maaşı zam farkları;

Maaşı 10 bin TL olanlara 1168 TL maaş farkı yatırılacak.

12 bin TL olanlara 1402 TL maaş farkı yatırılacak.

15 bin TL olanlara 1752 TL maaş farkı yatırılacak.

17 bin TL olanlara 1985 TL maaş farkı yatırılacak.

20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL maaş farkı yatırılacak.

25 bin TL olanlara 2 bin 920 TL maaş farkı yatırılacak.

Kaynak: NTV

# Zam, maaş

03 Şub 2024 - 12:21 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.365.313 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Arkadaş Eş Şek - selamlar cümleten,

denmiş ki: 20 bin TL olanlara 2 bin 336 TL maaş farkı yatırılacak

Ocakta 7500 TL çekmiş olanlara 2 bin 500 TL fark daha fazla, nasıl? Adalet ayaklar altında!

Temmuzda ise tuik verisi hileli bile olsa, "BEKLENEN" enflsyon denen bir kuru gürültüye göre diyelim sene sonu %36 göz boyama kuyruklu söz beklense, %20 yapılsa, ki hatırla 2023 temmuzda %20 denmişti, 10 Bin TL alan en az altı milyon kişi yine 10Bin TL alıp, yerinde rap rap sayacak, amam 22336 TL alan ise %20 zam alacak, nasıl? Adalet ayaklar altında, yok kök maaş, yok seyyanen memura 8700 ama emekliye zırnık yok dendi Temmuz 2023 te, "yok öyle, yok böyle", nazan öncel şarkısı sanki, bu böyle devam edemez! yalana toptan SON verilmeli! bu böyle devam edemez! "zeytin suyuna kuru ekmek, böyle gelmiş, böyle gidecek" şarkısı kısmen düzeltidi: RUMP edits cacık

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 17:09
02

Seyfi - @Arkadaş Eş Şek 01 nolu yoruma cevabı: Biri ödemiş 4 bin 5 bin prim asgari tutardan, Biri ödemiş 9 bin 10 bin üst tutarlardan. Nasıl aynı maaşı alsınlar. Adalet demişsin şimdi bu adalet okurmu ?

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TECRÜBELİ KASİYER ARANIYOR

Mehmet Ali Paşa  –  Bekirdere  bölgesinde, Markette  çalışacak  tecrübeli KASİYER aranıyor. Tel: 0532 470 39 52

PERSONEL ARIYOR

Lastik geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine devam eden Lagedo Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş. olarak Kartepe lokasyonunda bulunan fabrikamızda görevlendirm...

ARDEN PALET BEKÇİ ARIYOR

Palet imalatı yapan fabrikamız için BEKÇİ aranmaktadır. Adres: ARDEN PALET NAKLİYE LTD.ŞTİ Sanayi Mah. Yankı Sok. No 12 İzmit Kocaeli (Kalibre Boru...

BAY ELEMAN ARANIYOR

İzmit Otogarındaki Umumi WC'de gece çalışacak BAY ELEMAN aranıyor. Emanetin yaynında. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

ŞOFÖR ARANIYOR

Firmamıza TIBBİ ATIK TOPLAMA - TAŞIMA görevinde çalışacak KAMYON VEYA KAMYONET KULLANABİLEN ŞOFÖR alımı yapılacaktır. Tel: 0262 325 65 65

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Bütün emeklilere ek olarak verilecek parayı açıkladı mask
Bütün emeklilere ek olarak verilecek parayı açıkladı
20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme mask
20 yaş üstü araçlar için yeni gelişme
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış mask
1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesinde rekor artış
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum mask
Hafta sonu altın fiyatlarında son durum
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? mask
Emekli maaş farkı hesaplama 2024: Kim, ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak?
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu mask
Emekliye ek zamda ödeme tarihi belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL