İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum

Derince’de mevcut belediye başkanı Zeki Aygün’ün yerine aday gösterilen İbrahim Şirin, Kongre Merkezinin girişinde partililer tarafından karşılandı. İbrahim Şirin, “Heyecanlı bir süreç oldu. Başta Cumhurbaşkanımıza, büyükşehir, il başkanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.
DERİNCE İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ
Seçimlerde en yüksek oyu alacaklarını ifade eden Tutuş, “Derince için gece gündüz çalışacağız. Derincelilerin desteği ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum. Bizi bu göreve layık görenlere layık olmaya çalışacağız” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Smmm Murat Telser - İbrahim Şirin YERLİ VE MİLLİDİR. İthal değildir. Derincenin çocuğudur… Aksaklıkları en iyi o bilir. Rabbim muvaffak etsin
Derince - Allahın İzni ile Derince ŞİRİN olacak
Başarılar Başkanım
Ne Yapacaksın Kimim? - İbrahim bey belki başarırsınız fakat mevcut başkan oyları düşürdüğü için işiniz zor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.