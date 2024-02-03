İbrahim Şirin: En yüksek oyu alacağımıza inanıyorum

Derince’de mevcut belediye başkanı Zeki Aygün’ün yerine aday gösterilen İbrahim Şirin, Kongre Merkezinin girişinde partililer tarafından karşılandı. İbrahim Şirin, “Heyecanlı bir süreç oldu. Başta Cumhurbaşkanımıza, büyükşehir, il başkanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

DERİNCE İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Seçimlerde en yüksek oyu alacaklarını ifade eden Tutuş, “Derince için gece gündüz çalışacağız. Derincelilerin desteği ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum. Bizi bu göreve layık görenlere layık olmaya çalışacağız” dedi.