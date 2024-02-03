İzmit Lisesi emekli öğretmeni yaşamını yitirdi

İzmit Lisesi’nin sevilen öğretmenlerinden olan edebiyat öğretmeni Güner Erol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fatma Erol’un eşi, Gizem Erol ile Görkem Erol Genç’in babaları Güner Erol’un cenazesi bugün Derince Çınarlı Mahallesi Gülerevler Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Tekavit - Adam hakkın rahmetine kavuşmuş. Tanıdıkları veya komşuları taziye yazmış. Millet taziye yazısına beğenmeme yorumu yapıyor. Nasıl bir toplumda yaşıyoruz. Siz ölmeyip dünyaya kazık mı çakacaksınız ...
Hasan Uzunoğlu - mekanınız cennet olsun hocam, ailesine de sabırlar diliyorum.
A.vahit Kavuşturan - Rabbım dost ve sevenlerine,ailesine sabırlar versin.Allah(C.C)rahmetinle muamele etsin.Mekanı Cennet olsun
Av.Hayati Baştan - Allah rahmet eylesin.Mekanı Cennet olsun.Tüm yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Emekli Öğrt- Av.Hayati BAŞTAN
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.