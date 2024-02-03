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03 Şub 2024 - 12:37- Gündem G:

İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi

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İzmit Seka Tüneli’nin içerisinde belediye halk otobüsünün yanması nedeniyle İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi. Araçlar adım adım ilerledi.

İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi mask
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İzmit’te, Seka Tüneli’nde belediye halk otobüsünün yanması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren araçlar Seka Tüneli’nin yanındaki yola yönlendirildi. Yol yetersiz, araç yoğunluğu fazla olunca İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi. İzmit istikametine giden araçlar adım adım ilerledi.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gidenler işlerine geç kaldı. Sürücüler alternatif yollara yönelse de buralarda da yoğunluk yaşandı. Plaj yolu ve Kuruçeşme’de de trafik yavaş ilerledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Ankara, Derince, araç

03 Şub 2024 - 12:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(29)
35

Berna - Çözüm İzmit’e gelen göçü durdurmak onun için fabrikaların iç Anadolu’ya demiryolu geçen şehirlere taşınması lazım İzmit bu nüfusu kaldırmaz geçen cumartesi Gölcük’ten plajyoluna 2 saat 40 dakikada geldik 5 sene sonra hiç gelemiyecez

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 23:43
36

54 - @Berna 35 nolu yoruma cevabı: Kocaeli geneli böyle ben bugün gebzeye gittim inanınki zor bir yer buldum merkez dışında arabayı oraya bırakıp merkeze yürüyerek gittim. Tabi burada başka sıkıntılarda var. Millet kapısının önüne araç park ettirmiyor vede park yapılmaması için çeşitli malzemeler koyuyorlar haliyle park yapışmıyor. Bide belediyelerin dahiyane buluşu olan geniş geniş kaldırımlar veya geniş beton alanlar. Sanki buraları binlerce insan kullanıyor. Normal kaldırım değil geniş geniş alanlar ismi nedir bilmiyorum. Bu alanların olduğu yere birkaç araç park edilebilir. Zaten park edilen yerlerde işyeri olmuş hele bir arabanızı bırakın bakın park ücreti nekadar. Bizse yol denildimi para Köprü denildini para buda çok gelişmişliğin acı faturası. Dünya bizi kıskanıyorda neresiyle kıskanıyor onu bilemiyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 01:17
34

Goksel - Anlasilan biz depreme hazir degiliz.bir sanayi kenti ne halde otobus koymakla sahil yapmakla iş bitmiyor.Başkan cok iyi ama iyi olmasi yetmiyor.gidin samsunu gorun ayni deniz ile dag arasina kalmis kent.ama hizmet duzen super.planli isler yapilmis.harcanan paralar bosa degil.birilerini zengin etmek icin degil.bugunden ders alan yoneticiler olmusmudur.yoksa yandi oldu bittimi diyecekler.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 23:17
33

Akçakocalı - Kuru çeşmrden ankara istikametine otabana giriş yapılırsa bu gibi sıkışıklarda geri dönüp otaban kullanılır

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 23:07
32

Derinceli - Adapazarı Haydarpaşa Tren hattı olduğu gibi duruyor. Neden en azından Gebze Kartepe arası banliyö treni yapılmaz. Daha önce Gebze Haydarpaşa arası vardı sonuçta. Yeni metro tramvay yapana kadar bu hat kullanılır ama maalesef Kocaeli sahipsiz şehir.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 22:32
31

Hrun - D100 neden iki seride düşürüldü.3-4serit olması gereken yol burasi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:16
30

Mehmet - Metro yapılmalı bu yeşil hurdalar yollardan çekilmeli

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 22:13
24

Derinceli - Metro hızlı bir şekilde yapılmalı, gebzeden İzmit otogara kadar

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 19:18
22

Adalet - Küçük bir aksaklikta alternatifler yetmiyor eller yukari

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:36
21

Ramada41 - Tahir başkanımız bu konuyu çözecek baskanimiz para gelicek şeylerle ilgileniyor şu aralar helal olsun trafik onun için sorun degil

Yanıtla . 18Beğen . 20Beğenme 03 Şubat 18:30
20

Valeri - RAYLI SİSTEM OLMALI DERİNCE IZMİT BAŞİSKELE ARASI MUHAKKAK

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:21
26

soner çelik - @Valeri 20 nolu yoruma cevabı: Başiskele değil, İzmit ten Yalova ya kadar olmalı

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:02
17

Fahri Akar - Ağır vastalar yasaklanmali otaban bu bölgede ücretsiz olmali

Yanıtla . 21Beğen . 7Beğenme 03 Şubat 17:02
29

Kgm Personeli - @Fahri Akar 17 nolu yoruma cevabı: Körfez. Kandıra Doğu İzmit bu 3 istasyon kendi arasında 2007 den beri ücretsizdir.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 20:41
25

Derinceli - @Fahri Akar 17 nolu yoruma cevabı: Zaten öyle ücretsizdir

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 19:58
15

Söfer - Kocaeli il sınırları icerisinde çevre yolu olmadığı icin otoyolun tamamen ücretsiz olması gerekir bence bunun diger illerde cok örnekleri var neden bunu kimse djle getirmiyo

Yanıtla . 22Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 16:27
18

Nasuhbey41 - @Söfer 15 nolu yoruma cevabı: Sen bu şehirde yenisin galiba, Köseköy,otogar , körfez, bu üç gişe arası yıllardır ücretsiz

Yanıtla . 31Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 17:04
14

Xyz - 7 yıldır Kocaeli'de yaşayan biri olarak Kocaeli trafiğini rahatlatacak iki unsur var bence 1. Media Marktin oradan SEKA büyük tüneline kadar tünel Gölcük merkeze tünel ve derince ışıklarına köprülü kavşak

Yanıtla . 20Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 15:55
27

Aysel Gökdemir - @Xyz 14 nolu yoruma cevabı: Yapay zekalı uçan arabalar da olur

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:13
19

İzmitli - @Xyz 14 nolu yoruma cevabı: Gölcük merkeze üst geçit gölcükten derinceye denizin altından tüp geçit olay çözülür

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 18:20
16

Sm - @Yol Şart 13 nolu yoruma cevabı: Senin gelmen lazım

Yanıtla . 12Beğen . 8Beğenme 03 Şubat 16:56
12

Yenidoğan' Lı - Yandı anladık, prosedürü yerine getir, tut raporunu çek arabayı, bir saatlik iş, yarım gün mü sürer.

Yanıtla . 25Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 15:36
05

Turanoglu - D 100 ortasından Körfez kadar raylı sistem bu işi çözer

Paralel taşımacılık ile ufak minibüsler konulmali

Yanıtla . 15Beğen . 6Beğenme 03 Şubat 13:19
04

Mert - Bu kaçıncı yanan doğalgazlı otobüs? Hala daha doğalgazlı otobüs alıyorlar. Yazık çok yazık...

Yanıtla . 26Beğen . 14Beğenme 03 Şubat 12:57
23

Haydi Leee - @Mert 04 nolu yoruma cevabı: Halk otobüsü diyor ,belediye otobüsleri dogalgazli

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:54
09

Şeker - @Mert 04 nolu yoruma cevabı: yanan halk otobüsü doğalgazlı değil doğalgazlılar belediyenin otobüsleri

Yanıtla . 11Beğen . 7Beğenme 03 Şubat 14:53
03

Kaan - Yolsuz şehrin çilesi. 25 senedir şehri yönetiyorlar hala aynı yollarda artan nüfus ve araç sayısı ile yaşamaya çalışıyoruz. Radikal projeler şart yoksa 5 sene daha havanda su döveceğiz belli ki

Yanıtla . 36Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 12:52
28

Aslan - @Kaan 03 nolu yoruma cevabı: Osmangaziyle 3 cü köprü Kuzey Marmara otabani izmitle ne alakası var adam haklı 25 senedir burdalar millet bahçesi yapmadık yer bırakmadilar daha 95 evler sapagini biteremediler yol ve yatırımla bunların alakası yok

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:36
11

Ayşe Yildiz - @Kaan 03 nolu yoruma cevabı: Evet ben özel araç la gitmek istemiyorum lakin yeşil otobüsler yetersiz çok itiş kakış vede çok bakımsız belediye de satinde gelmiyor yada hiç gelmiyor . Duraklarda ağaç oluyoruz ... Toplu ulaşımın revize edilmesi lazım seçim var diye kartepeden Körfez e met ro doyiyorlar artık 50,sene de yapılır bizde görmeyiz zaten

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 15:15
10

Kemal - @Kaan 03 nolu yoruma cevabı: senin kafandakiler yönetimde olsa,, hala 3. köprüyü yapmamış,, kuzey otobanı yapılmamış,, osmangazi köprüsü yapılmamıştı ve,, istanbulun trafiği izmitte kadar uzamış, istanbullu otoparkından arabasını çakaramamış sende izmitte sokağa çıkılamaz hale gelirdin,,,,,,, bu otobanlar ve köprüler yapılmadan önce izmitin trafiğini, gölcük karamürsel hattını geçemezdin,,izmit dernce körfez hattı kilit olurdu,,,ama hala tahta olsa oy veririm diyen koyunlar mevcut....

Yanıtla . 12Beğen . 23Beğenme 03 Şubat 15:01
07

Yaş 45 - @Kaan 03 nolu yoruma cevabı: aynen heykel şart

Yanıtla . 8Beğen . 17Beğenme 03 Şubat 14:53
06

Sabri Abi - @Kaan 03 nolu yoruma cevabı: peki sen 25 yılda kaç kez toplu taşıma ile gittin ailece çoluk cocuk haftasonu AVM ye? herkes senin gibi özel arabası ile rahatını düşündüğü için bu halde bu trafik. herkes trafiğe sitem ediyor ama kimse arabası varken toplu taşıma kullanmıyor. hatayı biraz da kendimide aramalıyız.

Yanıtla . 10Beğen . 19Beğenme 03 Şubat 14:11
02

Mko - Sahile üstten giden viyadüklü yol yapılmalı alternatif olmalı

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 12:50
01

Mko - Sahile üstten giden viyadüklü yol yapılmalı alternatif olmalı

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 12:49
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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