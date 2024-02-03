İzmit’te, Seka Tüneli’nde belediye halk otobüsünün yanması nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren araçlar Seka Tüneli’nin yanındaki yola yönlendirildi. Yol yetersiz, araç yoğunluğu fazla olunca İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi. İzmit istikametine giden araçlar adım adım ilerledi.
Sabah saatlerinde iş yerlerine gidenler işlerine geç kaldı. Sürücüler alternatif yollara yönelse de buralarda da yoğunluk yaşandı. Plaj yolu ve Kuruçeşme’de de trafik yavaş ilerledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(29 )
Berna - Çözüm İzmit’e gelen göçü durdurmak onun için fabrikaların iç Anadolu’ya demiryolu geçen şehirlere taşınması lazım İzmit bu nüfusu kaldırmaz geçen cumartesi Gölcük’ten plajyoluna 2 saat 40 dakikada geldik 5 sene sonra hiç gelemiyecez
54 - Kocaeli geneli böyle ben bugün gebzeye gittim inanınki zor bir yer buldum merkez dışında arabayı oraya bırakıp merkeze yürüyerek gittim. Tabi burada başka sıkıntılarda var. Millet kapısının önüne araç park ettirmiyor vede park yapılmaması için çeşitli malzemeler koyuyorlar haliyle park yapışmıyor. Bide belediyelerin dahiyane buluşu olan geniş geniş kaldırımlar veya geniş beton alanlar. Sanki buraları binlerce insan kullanıyor. Normal kaldırım değil geniş geniş alanlar ismi nedir bilmiyorum. Bu alanların olduğu yere birkaç araç park edilebilir. Zaten park edilen yerlerde işyeri olmuş hele bir arabanızı bırakın bakın park ücreti nekadar. Bizse yol denildimi para Köprü denildini para buda çok gelişmişliğin acı faturası. Dünya bizi kıskanıyorda neresiyle kıskanıyor onu bilemiyorum.
Goksel - Anlasilan biz depreme hazir degiliz.bir sanayi kenti ne halde otobus koymakla sahil yapmakla iş bitmiyor.Başkan cok iyi ama iyi olmasi yetmiyor.gidin samsunu gorun ayni deniz ile dag arasina kalmis kent.ama hizmet duzen super.planli isler yapilmis.harcanan paralar bosa degil.birilerini zengin etmek icin degil.bugunden ders alan yoneticiler olmusmudur.yoksa yandi oldu bittimi diyecekler.
Akçakocalı - Kuru çeşmrden ankara istikametine otabana giriş yapılırsa bu gibi sıkışıklarda geri dönüp otaban kullanılır
Derinceli - Adapazarı Haydarpaşa Tren hattı olduğu gibi duruyor. Neden en azından Gebze Kartepe arası banliyö treni yapılmaz. Daha önce Gebze Haydarpaşa arası vardı sonuçta. Yeni metro tramvay yapana kadar bu hat kullanılır ama maalesef Kocaeli sahipsiz şehir.
Hrun - D100 neden iki seride düşürüldü.3-4serit olması gereken yol burasi
Mehmet - Metro yapılmalı bu yeşil hurdalar yollardan çekilmeli
Derinceli - Metro hızlı bir şekilde yapılmalı, gebzeden İzmit otogara kadar
Adalet - Küçük bir aksaklikta alternatifler yetmiyor eller yukari
Ramada41 - Tahir başkanımız bu konuyu çözecek baskanimiz para gelicek şeylerle ilgileniyor şu aralar helal olsun trafik onun için sorun degil
Valeri - RAYLI SİSTEM OLMALI DERİNCE IZMİT BAŞİSKELE ARASI MUHAKKAK
soner çelik - Başiskele değil, İzmit ten Yalova ya kadar olmalı
Fahri Akar - Ağır vastalar yasaklanmali otaban bu bölgede ücretsiz olmali
Kgm Personeli - Körfez. Kandıra Doğu İzmit bu 3 istasyon kendi arasında 2007 den beri ücretsizdir.
Derinceli - Zaten öyle ücretsizdir
Söfer - Kocaeli il sınırları icerisinde çevre yolu olmadığı icin otoyolun tamamen ücretsiz olması gerekir bence bunun diger illerde cok örnekleri var neden bunu kimse djle getirmiyo
Nasuhbey41 - Sen bu şehirde yenisin galiba, Köseköy,otogar , körfez, bu üç gişe arası yıllardır ücretsiz
Xyz - 7 yıldır Kocaeli'de yaşayan biri olarak Kocaeli trafiğini rahatlatacak iki unsur var bence 1. Media Marktin oradan SEKA büyük tüneline kadar tünel Gölcük merkeze tünel ve derince ışıklarına köprülü kavşak
Aysel Gökdemir - Yapay zekalı uçan arabalar da olur
İzmitli - Gölcük merkeze üst geçit gölcükten derinceye denizin altından tüp geçit olay çözülür
Yol Şart - Acilen yönetim değişmeli
Sm - Senin gelmen lazım
Yenidoğan' Lı - Yandı anladık, prosedürü yerine getir, tut raporunu çek arabayı, bir saatlik iş, yarım gün mü sürer.
Kral Muko - Pazartesinin bir provası adete
Turanoglu - D 100 ortasından Körfez kadar raylı sistem bu işi çözer
Paralel taşımacılık ile ufak minibüsler konulmali
Mert - Bu kaçıncı yanan doğalgazlı otobüs? Hala daha doğalgazlı otobüs alıyorlar. Yazık çok yazık...
Haydi Leee - Halk otobüsü diyor ,belediye otobüsleri dogalgazli
Şeker - yanan halk otobüsü doğalgazlı değil doğalgazlılar belediyenin otobüsleri
Kaan - Yolsuz şehrin çilesi. 25 senedir şehri yönetiyorlar hala aynı yollarda artan nüfus ve araç sayısı ile yaşamaya çalışıyoruz. Radikal projeler şart yoksa 5 sene daha havanda su döveceğiz belli ki
Aslan - Osmangaziyle 3 cü köprü Kuzey Marmara otabani izmitle ne alakası var adam haklı 25 senedir burdalar millet bahçesi yapmadık yer bırakmadilar daha 95 evler sapagini biteremediler yol ve yatırımla bunların alakası yok
Ayşe Yildiz - Evet ben özel araç la gitmek istemiyorum lakin yeşil otobüsler yetersiz çok itiş kakış vede çok bakımsız belediye de satinde gelmiyor yada hiç gelmiyor . Duraklarda ağaç oluyoruz ... Toplu ulaşımın revize edilmesi lazım seçim var diye kartepeden Körfez e met ro doyiyorlar artık 50,sene de yapılır bizde görmeyiz zaten
Kemal - senin kafandakiler yönetimde olsa,, hala 3. köprüyü yapmamış,, kuzey otobanı yapılmamış,, osmangazi köprüsü yapılmamıştı ve,, istanbulun trafiği izmitte kadar uzamış, istanbullu otoparkından arabasını çakaramamış sende izmitte sokağa çıkılamaz hale gelirdin,,,,,,, bu otobanlar ve köprüler yapılmadan önce izmitin trafiğini, gölcük karamürsel hattını geçemezdin,,izmit dernce körfez hattı kilit olurdu,,,ama hala tahta olsa oy veririm diyen koyunlar mevcut....
Yaş 45 - aynen heykel şart
Sabri Abi - peki sen 25 yılda kaç kez toplu taşıma ile gittin ailece çoluk cocuk haftasonu AVM ye? herkes senin gibi özel arabası ile rahatını düşündüğü için bu halde bu trafik. herkes trafiğe sitem ediyor ama kimse arabası varken toplu taşıma kullanmıyor. hatayı biraz da kendimide aramalıyız.
Mko - Sahile üstten giden viyadüklü yol yapılmalı alternatif olmalı
Mko - Sahile üstten giden viyadüklü yol yapılmalı alternatif olmalı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.