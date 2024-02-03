İzmit’ten Derince’ye kadar trafik kilitlendi

54 - @Berna 35 nolu yoruma cevabı: Kocaeli geneli böyle ben bugün gebzeye gittim inanınki zor bir yer buldum merkez dışında arabayı oraya bırakıp merkeze yürüyerek gittim. Tabi burada başka sıkıntılarda var. Millet kapısının önüne araç park ettirmiyor vede park yapılmaması için çeşitli malzemeler koyuyorlar haliyle park yapışmıyor. Bide belediyelerin dahiyane buluşu olan geniş geniş kaldırımlar veya geniş beton alanlar. Sanki buraları binlerce insan kullanıyor. Normal kaldırım değil geniş geniş alanlar ismi nedir bilmiyorum. Bu alanların olduğu yere birkaç araç park edilebilir. Zaten park edilen yerlerde işyeri olmuş hele bir arabanızı bırakın bakın park ücreti nekadar. Bizse yol denildimi para Köprü denildini para buda çok gelişmişliğin acı faturası. Dünya bizi kıskanıyorda neresiyle kıskanıyor onu bilemiyorum.