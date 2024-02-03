Büyükakın: Biz bu milletin hizmetçileriyiz

HAYAT ŞEHRE ADANMIŞ BİR HAYATTIR

Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Tahir Büyükakın aday tanıtım toplantısında AK Parti teşkilatlarının tamamına, Cumhur İttifakı bileşeni partilere, kadın ve gençlik kollarının tüm yöneticilerine teşekkür etti. 5 yılda sadece ama sadece belediyecilik yaptıklarını ifade eden Büyükakın, “İyi ki sizler varsınız. İlk gün başlarken bu hayat şehre adanmış bir hayattır dedik. Asıl olan millete hizmet etmektir. Bu bir emanet makamıdır ve er ya da geç kalkılacaktır. Her gün bu bilinçle hareket ettik. Mezarlıklarda vazgeçilmez insanlardan var. Çok sayıda belediye başkanı var. Emanet olduğunu unutmadan devam edenler milletin arasında yüz akı ile gezmeye devam ediyorlar. Biz bu milletin emanetini yere düşürmemek için buradayız. Bu 5 yılda sadece ama sadece belediyecilik yaptık.” diye konuştu.

GERÇEK BELEDİYECİLİK SEÇENLERLE BİRLİKTE YÖNETMEKTİR

Gerçek belediyeciliğin seçenlerle birlikte yönetmek olduğunu ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:

“Gerçek belediyecilik dışında sosyal medya, algı, yalan belediyeciliği var. Şehri sel götürürken Bodrum’da tatil yapanlar var. Kar her yeri kapatmışken, tüm yollar kapanırken büyükelçilerle yemek yeme belediyeciliği var. Belediye belediyeciliğini son 6 ay hatırlayanlar var. Sürekli algı yaratan mağdurum da mağdurum, beni çalıştırmıyorlar diye kavga çıkartan bir belediyecilik de var. Seçimden önce halka söz veren ve bu sözleri unutanlar var. Bir kişiyi bile işten çıkarmayacağım diyerek insanları işten çıkaranlar var. Gerçek belediyecilik emanet olduğu, koltuğun geçici olduğunu bilen, katılımcı ve şeffaf belediyeciliktir. Seçenlerle birlikte yönetmektir. Biz bunları yaptık.”

ASLA BÖBÜRLENMEDİK

Büyükakın halkın hizmetçileri olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Beraber çalıştık, böbürlenmedik, kibirlenmedik. Biz bu halkın hizmetçileriyiz. Bundan hiç gocunmadık. Önümüzdeki seçimleri bir demokrasi şöleni içinde yapacağız. Onların mesnetsiz sözlerine cevap vermeyeceğiz. Popülist siyaset yapmayacağız. Bu millete yalan söylemedik ve söylemeyeceğiz. İçi boş vaatlerde bulunmayacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde bazı arkadaşlarımız görevlerini diğer bir arkadaşımıza devredecek. Onlara çok teşekkür ederim. Bayrak teslim edilir daha iyisine verilir. Biz aynı şekilde devam edersek 12 ilçede de kazanacağımızı gösteriyor. Ama seçim sandıkta kazanılır. Bu nedenle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakacağız.”