Büyükakın: Biz bu milletin hizmetçileriyiz

HAYAT ŞEHRE ADANMIŞ BİR HAYATTIR
Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Tahir Büyükakın aday tanıtım toplantısında AK Parti teşkilatlarının tamamına, Cumhur İttifakı bileşeni partilere, kadın ve gençlik kollarının tüm yöneticilerine teşekkür etti. 5 yılda sadece ama sadece belediyecilik yaptıklarını ifade eden Büyükakın, “İyi ki sizler varsınız. İlk gün başlarken bu hayat şehre adanmış bir hayattır dedik. Asıl olan millete hizmet etmektir. Bu bir emanet makamıdır ve er ya da geç kalkılacaktır. Her gün bu bilinçle hareket ettik. Mezarlıklarda vazgeçilmez insanlardan var. Çok sayıda belediye başkanı var. Emanet olduğunu unutmadan devam edenler milletin arasında yüz akı ile gezmeye devam ediyorlar. Biz bu milletin emanetini yere düşürmemek için buradayız. Bu 5 yılda sadece ama sadece belediyecilik yaptık.” diye konuştu.
GERÇEK BELEDİYECİLİK SEÇENLERLE BİRLİKTE YÖNETMEKTİR
Gerçek belediyeciliğin seçenlerle birlikte yönetmek olduğunu ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:
“Gerçek belediyecilik dışında sosyal medya, algı, yalan belediyeciliği var. Şehri sel götürürken Bodrum’da tatil yapanlar var. Kar her yeri kapatmışken, tüm yollar kapanırken büyükelçilerle yemek yeme belediyeciliği var. Belediye belediyeciliğini son 6 ay hatırlayanlar var. Sürekli algı yaratan mağdurum da mağdurum, beni çalıştırmıyorlar diye kavga çıkartan bir belediyecilik de var. Seçimden önce halka söz veren ve bu sözleri unutanlar var. Bir kişiyi bile işten çıkarmayacağım diyerek insanları işten çıkaranlar var. Gerçek belediyecilik emanet olduğu, koltuğun geçici olduğunu bilen, katılımcı ve şeffaf belediyeciliktir. Seçenlerle birlikte yönetmektir. Biz bunları yaptık.”
ASLA BÖBÜRLENMEDİK
Büyükakın halkın hizmetçileri olduklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Beraber çalıştık, böbürlenmedik, kibirlenmedik. Biz bu halkın hizmetçileriyiz. Bundan hiç gocunmadık. Önümüzdeki seçimleri bir demokrasi şöleni içinde yapacağız. Onların mesnetsiz sözlerine cevap vermeyeceğiz. Popülist siyaset yapmayacağız. Bu millete yalan söylemedik ve söylemeyeceğiz. İçi boş vaatlerde bulunmayacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde bazı arkadaşlarımız görevlerini diğer bir arkadaşımıza devredecek. Onlara çok teşekkür ederim. Bayrak teslim edilir daha iyisine verilir. Biz aynı şekilde devam edersek 12 ilçede de kazanacağımızı gösteriyor. Ama seçim sandıkta kazanılır. Bu nedenle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakacağız.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emekli - Neredeyse tum sehirler emekliler icin destek aciklamasi yapiyor buyuksehir seyretmekten baska bir sey yapmiyor
Lazoğlu - Ama biz neden hissetmiyoruz
Kullar Ali - O halde hemen derhal % 49.25'i yükselt..Verin garip belediye işçilerinin hakkını..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.