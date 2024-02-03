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03 Şub 2024 - 13:28- Siyaset G:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan aday gösterilmeyenlere cevap

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz aday gösterilmeyenlere yönelik, “Bize bir yer verilmedi diye bırakıp gidemeyiz, kenara çekilemeyiz, bana ne diyemeyiz. Biz makam olsun olmasın bu davanın bir neferi olarak Cumhur İttifakına destek vermeye mecburuz” dedi.

Süriye Çatak Tek
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ADAY GÖSTERİLMEYENLERE CEVAP VERDİ

AK Parti’de 12 ilçe belediye başkan adayının dün akşam açıklanmasının ardından il başkanlığı tarafından hazırlanan belediye başkan aday adayı tanıtım toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, aday gösterilmeyen belediye başkanlarının küsme lüksü olmadığı mesajını verdi.

“BİZ MAKAMLARA DEĞİL DAVAMIZA BAĞLI OLURUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını teşkilatlara getirdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Kocaeli’de olmaktan büyük keyif alıyorum. Teşkilatlarımız açısından bizim gözbebeğimiz olan bir il. Bizim için bu makamlar milletimize hizmet etme yeridir. Biz makamlara değil davamıza bağlı oluruz. Bize bir yer verilmedi diye bırakıp gidemeyiz, kenara çekilemeyiz, bana ne diyemeyiz. Biz makam olsun olmasın bu davanın bir neferi olarak Cumhur İttifakına destek vermeye mecburuz” dedi.

Gençlik kollarının “Reisi ara” sloganları nedeniyle konuşmasını zor tamamlamayan Yavuz, Erdoğan’ın programda olması nedeniyle arayamayacağını, ancak bu taleplerini Erdoğan’a ileteceğini belirtti.

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03 Şub 2024 - 13:28 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(8)
09

Kullar Ali - atasözü ''at öldü,ortaklık bozuldu'' mu ?!

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 17:59
05

Derinceli - Once ulkemizin sinirlarini kapatin sokakta Turk yok siz hala ne anlatiyorsunuz?

Yanıtla . 26Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 16:10
11

Ali Rıza Efendi - @Derinceli 05 nolu yoruma cevabı: ne alaka senin yazdığın şimdi adam doğru yazmış ülkede Suriyeli Afgan vevdugwr yabancı lar dolu Araplar var onlar turist gelir giderler bişey diyemem onlrda TL ucuz olduğu için geliyor lar ülke yabancıya cennet zaten çok seven varsa yabanci aylak lari alıp evine götürsün gardaş hemen Yunan gavur yaftasi sen niye alındın böyle

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 21:41
07

Osmanlı Torunları - @Derinceli 05 nolu yoruma cevabı: evet yunandanda geçilmiyor

Yanıtla . 4Beğen . 13Beğenme 03 Şubat 16:52
04

Ford Thames - 100 kg lik bir inek kilosu 400 TL den 40 bin yapar.100 kiloluk bir emekli 10 bin TL alırsa bir emeklinin kilosu 100 TL ye gelirse .demekki 4 emekli birlesse bir inek alacak kadar parayı denklestiriyor yemeden icmeden

Yanıtla . 19Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 14:39
08

Duyarlı41 - @Ford Thames 04 nolu yoruma cevabı: Köylü şehirlere kaçarsa köyde üretim yapan yoksa etin kilosunu çok yakında 800.00 liradan yeriz. Köylere gidin bakın köyler bomboş köyde olanlar bile sütü yumurtayı eti şehirden alıyor. Üretim yapan köylü gayet güzel geçiniyor. Çalışmadan para kazanmayı bekleyen bir toplum olduk

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 17:24
02

Ali Rıza Efendi - ???geçen seçim sonuncakra itiraz edip imam oğluna fark attıran kişi sen halen akp nin içinde ve yüksek kademede misin ya Tayyip Erdoğan in etrafinda nasıl bir çevre var acaba seni halen orda tutuyor geçen seçimde hersyi eline yüzüne bulaştıran birisin eski zamnlarda padişahın veziri veya önde gelen biri olsaydın anında kellen gitmişti bence birde dava demişsin sen başarısız olmuş birisin bana göre geçen seçimlerde ki çıkış ve performansinla şimdi yine sahnedesin. hiç birşey olmasa bile mutlaka bişey olmuştur ????

Yanıtla . 25Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 13:47
01

Vatandaş Tan - ne davası neyin davası bu ben anlamıyorum ülke yangın yeri olmuş ekonomi yerlerde bir çok zam seçim sonuna ertelenmiş seçim sonunda benzin mazot 50-60-70 TL olacak söylentileri var ve bu ihtimal çok yüksek elektrik doğalgaz zammı yine ertelnmis durumda iken bu gençlerin su cahilce orda tempo tutması ni ben anlamıyorum kimsenin umrunda deil bir çok kişinin emekli ana babası zar zor geçiniyorlar çıkarıp 1000 TL pazar parası vermemez aylık olark anasına babasına yardım edemez ekonomik gücü yokken bu dağda domuzu eksik siyasetçilerin peşine kosulmasi ni ben anlamıyorum iktidar veya muhalefet fark etmiyor bu millet akillanmaz ve sürünmeye mahkûmdur bence seçim varsa var bakarsın geçmişine gelmişine gelwcegine ömrün olursa verirsin oyunu biter gider

Yanıtla . 28Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 13:42
10

Ali Rıza Efendi - @Vatandaş Tan 01 nolu yoruma cevabı: selim cevabindan hiç bir şey anlamdım ne demk istedinse

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 18:30
06

Yuvacıklı Selim - @Vatandaş Tan 01 nolu yoruma cevabı: İstanbullu ekremin 64 bin ankaralının hızlı hızlı 16 bin aldığınımı söyledin

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 16:50
03

Kenan - @Vatandaş Tan 01 nolu yoruma cevabı: O gençlerin tempo tutmasının nedeni ya belediyede ya kamuda kadrolu olması ve nemalanmasıdır vatan millet dava hepsi hikaye çoğu zaten bedelli yapıyor askerliğini hükümet bunlara çalışıyor her gittikleri yerden istediklerini alıyorlar o yüzden bu mutlulukları ama gün gelecek devran dönecek

Yanıtla . 15Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 14:39
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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