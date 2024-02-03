AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan aday gösterilmeyenlere cevap

ADAY GÖSTERİLMEYENLERE CEVAP VERDİ

AK Parti’de 12 ilçe belediye başkan adayının dün akşam açıklanmasının ardından il başkanlığı tarafından hazırlanan belediye başkan aday adayı tanıtım toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, aday gösterilmeyen belediye başkanlarının küsme lüksü olmadığı mesajını verdi.

“BİZ MAKAMLARA DEĞİL DAVAMIZA BAĞLI OLURUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını teşkilatlara getirdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Kocaeli’de olmaktan büyük keyif alıyorum. Teşkilatlarımız açısından bizim gözbebeğimiz olan bir il. Bizim için bu makamlar milletimize hizmet etme yeridir. Biz makamlara değil davamıza bağlı oluruz. Bize bir yer verilmedi diye bırakıp gidemeyiz, kenara çekilemeyiz, bana ne diyemeyiz. Biz makam olsun olmasın bu davanın bir neferi olarak Cumhur İttifakına destek vermeye mecburuz” dedi.

Gençlik kollarının “Reisi ara” sloganları nedeniyle konuşmasını zor tamamlamayan Yavuz, Erdoğan’ın programda olması nedeniyle arayamayacağını, ancak bu taleplerini Erdoğan’a ileteceğini belirtti.