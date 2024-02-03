Gebze’de fabrika yangını

Öğle saatlerinde Gebze Pelitli bölgesinde bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Parfüm dolumu ve sprey boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerine fabrikada çalışan işçiler de yardımcı oldu. Fabrikanın yanında depolanan yanıcı maddeler forklift ile kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen alevler tüm fabrikayı sardı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Gebze ilçemiz Pelitli’de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığında Afad ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor." diye açıklamada bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi