Ahmet Berke Yağız Karadeniz Ereğli’de

23 ELAZIĞSPOR’DA OYNUYORDU
Futbola Yenişehirspor’da başlayan 2003 doğumlu Ahmet Berke Yağız, daha sonra altyapılarda Kocaelispor, Güneşspor ve Körfez GB forması giydi. Daha sonra Boluspor altyapısına transfer olan forvet oyuncusu burada Akademi Ligi’nde oynadı. Çınarlıspor ve Derincespor AŞ’de Süper Lig’de forma giyen Ahmet Berke Yağız, bu sezon başında 3.Lig takımlarından 23 Elazığspor’da profesyonel olan Ahmet Berke Yağız, ikisi kupa olmak üçere 10 maçta oynadı. 21 yaşındaki genç oyuncu amatöre dönüp, ligin ikinci yarısında BAL 6.Grup’ta yer alan Karadeniz Ereğlispor’un formasını giyecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.