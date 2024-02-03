Ahmet Berke Yağız Karadeniz Ereğli’de

23 ELAZIĞSPOR’DA OYNUYORDU

Futbola Yenişehirspor’da başlayan 2003 doğumlu Ahmet Berke Yağız, daha sonra altyapılarda Kocaelispor, Güneşspor ve Körfez GB forması giydi. Daha sonra Boluspor altyapısına transfer olan forvet oyuncusu burada Akademi Ligi’nde oynadı. Çınarlıspor ve Derincespor AŞ’de Süper Lig’de forma giyen Ahmet Berke Yağız, bu sezon başında 3.Lig takımlarından 23 Elazığspor’da profesyonel olan Ahmet Berke Yağız, ikisi kupa olmak üçere 10 maçta oynadı. 21 yaşındaki genç oyuncu amatöre dönüp, ligin ikinci yarısında BAL 6.Grup’ta yer alan Karadeniz Ereğlispor’un formasını giyecek.

Kaynak: Spor servisi