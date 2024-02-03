Uzuntarla’da Vezirçiftliği kazandı

İLK YARI 3-0 ÖNDE
Bu sezon Burak Civelek’in çalıştırdığı Kullar Vezirçiftliğispor, ilk maçında sahasında Derbentspor’u 7-0 yenmişti. Kırmızı-Beyazlı ekip, ikinci hafta maçında deplasmanda Uzuntarlaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı Selim Kara (2) ve Ali Özgür Şahin’in golleriyle 3-0 önde tamamladı. Maçın son dakikasında ev sahibi bir gol buldu, maçı da Vezirçiftiğispor 3-1 kazandı.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.