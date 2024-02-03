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03 Şub 2024 - 14:35- Siyaset G:

CHP İl Başkanı Bülent Sarı: Kocaeli'yi CHP’nin kalesi haline getireceğiz

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CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Atasoy Bilgin başkanımız ve bugüne kadar açıklanan tüm ilçe adaylarımızla birlikte, Kocaeli'yi sosyal demokrat belediyecilik anlayışının, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi haline getireceğiz”

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP İl Başkanı Bülent Sarı: Kocaeli'yi CHP’nin kalesi haline getireceğiz mask
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İL BAŞKANI BÜLENT SARI’DAN DEĞERLENDİRME

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Parti Meclisi sonrasında açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ve bugüne kadar ilan edilen tüm ilçe belediyesi başkan adayları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. Sarı yaptığı açıklamada bugüne kadar 2 ilçede ön seçim yaptıklarını, 9 ilçe adayını belirlediklerini ve diğer yerler için de adaylarını belirlemeye devam ettiklerini söyledi.

ADAYLARI BELİRLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Sarı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “1 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için yarışacak adaylarımız belirlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen CHP Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi sonrası Kartepe'de Nilay Merttürk, Darıca'da Saide Çalışkan, Karamürsel'de Ahmet Çalık'ın adaylıkları açıklanmıştı. Gerçekleşen diğer MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından, Derince ilçemizde Sertif Gökçe, Çayırova ilçemizde Muharrem Gökçe’nin aday olmasına karar verildi.

ÖN SEÇİMLE 2 İLÇE ADAYINI BELİRLEDİK

21 Ocak Pazar günü ön seçime gittiğimiz ve tüm kente Cumhuriyet Halk Partili olma şuurunu gösterdiğimiz Körfez ve İzmit ilçelerimizde bir demokrasi şölenine şahitlik ettik İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'i ön seçimle yeniden İzmit'e, Tayfun Balıkçı'yı da üyelerimiz Körfez'e aday olarak gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR, GÖLCÜK VE KANDIRA AÇIKLANDI

Adaylarımızın açıklandığı ilçelerimizde başkan adayları yıllardır sosyal demokrat belediyecilik hasreti çeken vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Onlar aralıksız çalışmalarına devam ederken bugün ilave merakla beklenen Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Kandıra Belediyesi için adaylarımız parti meclisinde onaylanarak sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacak yürüyüşlerine başladılar. Gölcük’te Özgür Yılmaz ve Kandıra’da ise Serkan Açıkgöz açıklanan isimlerimiz oldu.

KOCAELİ’Yİ CHP’NİN KALESİ YAPACAĞIZ

Kocaeli'nin dört bir yanından heyecanla beklenen Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Atasoy Bilgin olarak açıklandı ve yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak Atasoy Bilgin'in açıklanmasıyla birlikte, şehrimizi ruhsuz ve sahipsiz halinden kurtaracak büyük bir adım atılmış oldu. Atasoy Bilgin başkanımız ve bugüne kadar açıklanan tüm ilçe adaylarımızla birlikte, Kocaeli'yi sosyal demokrat belediyecilik anlayışının, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi haline getireceğiz.

ZAFER GÜNÜNE KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Yeni ilan edilen adaylarımızla birlikte, tüm adaylara başarılar diliyorum. Sadece ve sadece kentimizi daha çağdaş bir hale getirmek ve Kocaeli'nin geleceğine odaklanma zamanı geldi. Biliyoruz ki, öğrencileri düşünmeyen, asgari ücretlileri açlık sınırının altında çalıştıran, emeklilerimizi kirasını bile ödemeyecek zihniyete, vatandaşlarımız 31 Mart’ta artık dur diyecekler. Zafer gününe kadar mücadeleye devam edeceğiz!

BİRLİK VE KARARLIK İÇİNDE İLERLEYECEĞİZ

Kocaeli'nin geleceği için, Atasoy Bilgin ve güçlü ekibimiz ile birlikte, halkımızın refahını ve mutluluğunu öncelik haline getireceğiz. Çalışmalarımızı, adalet, eşitlik ve kardeşlik temelinde sürdürecek, Kocaeli’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çaba göstereceğiz. Her bir Kocaelilinin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için, birlik ve beraberlik içinde, kararlılıkla ilerleyeceğiz.” Yavuz SOLMAZ

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03 Şub 2024 - 14:35 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
08

Mehmet Özer - ATASOY U YILDIZLI İLE BERABER GETİRDİNİZ HADİ SEÇTİRİN ADAMI DERİNCE DE KABUL ETMEDİLER OY YOK

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 21:55
07

Izmitli - bülent bey hayell görme fatma kaplan gitmedikten sonra biraz sor

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 19:49
06

Şirintepeli - Ne kalesi ejder kalesi film çok güzel yaa tavsiye ederim bay sarı

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 03 Şubat 19:43
05

Can Can - Kim bu adam atasoy kim devsirme aday bulsaydiniz daha fazla oy alir kim bu adam chp li bile bu adama oy vermez o kale üstümüze yikilir sarigül ismiyle bu adamdan fazla oy alir hayal görmeyin

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 03 Şubat 19:42
03

Hüseyin - Topluma umutsuzluk aşılamaya devam ediyorsunuz.k.b.b adayınızı hangi kriterlere hangi vasıflara göre belirlediniz.yıllardan partinize adaylarınıza oy verdim.gerçekçi bakılırsa üzülerek söylüyorum bugün Derince ilçesi hariç bütün adaylarınız hayal kırıklığı.hele büyükşehir'de akp hiç görülmediği kadar büyük fark atar.yenilik istedik ama bu kadroları beklemiyorduk.sonuç olarak k.b.b için oy kullanmayı düşünmüyorum içimde en ufak umut yok.sadece ve sadece Derince için oyumu kullanmaya gidicem

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 15:14
02

Başarı Ogutleri - Eskiden burası Chp bin kalesiydi. 2 sebepten kaybedildi.

1. İç çekişmeler Bizans oyunları. Siz de daha 2 hafta önce Fatma hurriyete Bizans oyunları kurmuştunuz.

2. Kocaelispora para verilmesi. Geçen sefer sefa Sirmen bütçenin yarısını kocaelispora vermiş sonuçta belediye iflas etmiş çalısanlarina maaş ödeyemez hale düşmüştü

.sonuç 1. Bizans oyunlarinfan uzak durun

2. Kocaelispora para vermeyin

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 14:57
01

Izmit - mrb.

bu fatma kaplanı bu partiden göndermediğiniz taktirde 13/0 olursunuz..

saygıarımla..

Yanıtla . 11Beğen . 5Beğenme 03 Şubat 14:48
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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