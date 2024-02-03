CHP İl Başkanı Bülent Sarı: Kocaeli'yi CHP’nin kalesi haline getireceğiz

İL BAŞKANI BÜLENT SARI’DAN DEĞERLENDİRME

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Parti Meclisi sonrasında açıklanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı ve bugüne kadar ilan edilen tüm ilçe belediyesi başkan adayları ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. Sarı yaptığı açıklamada bugüne kadar 2 ilçede ön seçim yaptıklarını, 9 ilçe adayını belirlediklerini ve diğer yerler için de adaylarını belirlemeye devam ettiklerini söyledi.

ADAYLARI BELİRLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

Sarı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “1 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için yarışacak adaylarımız belirlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen CHP Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi sonrası Kartepe'de Nilay Merttürk, Darıca'da Saide Çalışkan, Karamürsel'de Ahmet Çalık'ın adaylıkları açıklanmıştı. Gerçekleşen diğer MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından, Derince ilçemizde Sertif Gökçe, Çayırova ilçemizde Muharrem Gökçe’nin aday olmasına karar verildi.

ÖN SEÇİMLE 2 İLÇE ADAYINI BELİRLEDİK

21 Ocak Pazar günü ön seçime gittiğimiz ve tüm kente Cumhuriyet Halk Partili olma şuurunu gösterdiğimiz Körfez ve İzmit ilçelerimizde bir demokrasi şölenine şahitlik ettik İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'i ön seçimle yeniden İzmit'e, Tayfun Balıkçı'yı da üyelerimiz Körfez'e aday olarak gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR, GÖLCÜK VE KANDIRA AÇIKLANDI

Adaylarımızın açıklandığı ilçelerimizde başkan adayları yıllardır sosyal demokrat belediyecilik hasreti çeken vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Onlar aralıksız çalışmalarına devam ederken bugün ilave merakla beklenen Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ve Kandıra Belediyesi için adaylarımız parti meclisinde onaylanarak sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacak yürüyüşlerine başladılar. Gölcük’te Özgür Yılmaz ve Kandıra’da ise Serkan Açıkgöz açıklanan isimlerimiz oldu.

KOCAELİ’Yİ CHP’NİN KALESİ YAPACAĞIZ

Kocaeli'nin dört bir yanından heyecanla beklenen Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Atasoy Bilgin olarak açıklandı ve yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak Atasoy Bilgin'in açıklanmasıyla birlikte, şehrimizi ruhsuz ve sahipsiz halinden kurtaracak büyük bir adım atılmış oldu. Atasoy Bilgin başkanımız ve bugüne kadar açıklanan tüm ilçe adaylarımızla birlikte, Kocaeli'yi sosyal demokrat belediyecilik anlayışının, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi haline getireceğiz.

ZAFER GÜNÜNE KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Yeni ilan edilen adaylarımızla birlikte, tüm adaylara başarılar diliyorum. Sadece ve sadece kentimizi daha çağdaş bir hale getirmek ve Kocaeli'nin geleceğine odaklanma zamanı geldi. Biliyoruz ki, öğrencileri düşünmeyen, asgari ücretlileri açlık sınırının altında çalıştıran, emeklilerimizi kirasını bile ödemeyecek zihniyete, vatandaşlarımız 31 Mart’ta artık dur diyecekler. Zafer gününe kadar mücadeleye devam edeceğiz!

BİRLİK VE KARARLIK İÇİNDE İLERLEYECEĞİZ

Kocaeli'nin geleceği için, Atasoy Bilgin ve güçlü ekibimiz ile birlikte, halkımızın refahını ve mutluluğunu öncelik haline getireceğiz. Çalışmalarımızı, adalet, eşitlik ve kardeşlik temelinde sürdürecek, Kocaeli’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çaba göstereceğiz. Her bir Kocaelilinin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için, birlik ve beraberlik içinde, kararlılıkla ilerleyeceğiz.” Yavuz SOLMAZ