Fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan boya ve parfüm üretiminin yapıldığı fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu. Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi. Aynı zamanda, söndürme çalışmalarına destek için İstanbul'dan da ekip sevk edildiği öğrenildi. Zaman zaman alevlerin yükseldiği fabrikada ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA