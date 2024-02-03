Fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta yer alan boya ve parfüm üretiminin yapıldığı fabrikada saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu. Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi. Aynı zamanda, söndürme çalışmalarına destek için İstanbul'dan da ekip sevk edildiği öğrenildi. Zaman zaman alevlerin yükseldiği fabrikada ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.