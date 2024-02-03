Kanseri işaret eden 3 önemli belirti

İç Hastalıkları ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, “Erken teşhis için vücuttaki değişimleri dikkatli bir şekilde takip etmek gerektiğini unutmamalıyız” diyerek önemli bilgiler paylaştı.

Tedavide başarı oranları artıyor

Özellikle son 20 yılda stresli hayat, obezite, çevre kirliliği, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi gibi faktörlerin etkisi ile kanserin görülme sıklığında belirgin bir artış olduğunu anlatan Doç. Dr. Haksöyler, “Ancak bu artışın nedenleri arasında sağlık taramalarının günümüzde daha fazla yapılması ve teknolojinin ilerlemesi de önemli bir yer tutmaktadır. Buna rağmen, erken teşhis konusunda daha bilinçli olunması ve tedavilerdeki ilerlemeler sayesinde kanser vakalarının iyileşme oranlarında da olumlu gelişmeler yaşanmaktadır” diye konuştu.

Vücuttaki değişimler takip edilmeli

Kanseri erken dönemde fark ederek tedavide geç kalmamak için düzenli tarama testlerini yaptırmanın yanı sıra vücudumuzdaki muhtemel değişimleri de gözden kaçırmamamız gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Haksöyler, kanserin öne çıkan 3 önemli belirtisini şöyle sıraladı:

1- Ağrı

Vücudun en sık verdiği uyarılardan biri olan ağrı, birçok sebepten dolayı gelişebilir. Bu nedenlerden biri de kanserdir. Kan damarlarında tıkanmaya bağlı dolaşım bozukluğu ya da vücutta gelişen bir tümörün sinirlere bası yapması gibi nedenler ağrıya yol açabilir. Ya da örneğin omuz, göğüs veya sırt ağrıları akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

2- Kanama

Tükürükte veya balgamda kan gelmesi ilk anda akciğer kanserini akla getirir. Bu durum üst solunum yolları ile ilgili bir kanserden de kaynaklanabilir. Makattan kan kaybı ise kolon kanserinin belirtilerinden biri olabilir. İdrardan kan gelmesi, mesane, böbrek veya diğer idrar yolları kanserlerinin işaretleri arasında yer alırken kadınlarda vajinal kanamaların nedenleri arasında rahim veya rahim ağzı kanseri öne çıkar.

3- Şişlik

Vücutta oluşabilecek şişlikler de kanserin önemli belirtileri arasında yer alır. Yumuşak dokuda ya da kemiklerde gelişen tümörler kendilerini şişlikle belli ederler. Boyun, koltuk altı ve kasıklarda lenf bezlerinin şişmesi lenfoma sebebiyle olabilir. Kanser veya lenfoma nedenli lenf bezi büyümeleri genellikle ağrısız bir şekilde seyreder.

Her belirti kanser demek değildir

Doç. Dr. Haksöyler, fark edilebilecek çoğu belirtinin sadece kansere özgü olmayıp farklı hastalıkların işareti olabileceğini de kaydederek, “Örneğin kanamalar; boğazda tahriş, diş eti hastalıkları, mide kanaması veya böbrek taşı gibi nedenlerle olabilirken, şiddetli bir soğuk algınlığı sırtta, göğüste ağrıya yol açabilir. Veya bazı cilt dokularında ödem ya da küçük travmalar nedeniyle şişlikler meydana gelebilir. Bu nedenle kendinizde bir farklılık gördüğünüzde panik olmadan ama durumu ciddiye alarak kontrol olmak önemlidir” şeklinde konuştu.

Haksöyler, muhtemel bir kanser tanısında, doğru zamanda ve doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve türü ne olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA