Kocaelispor:1 - Adanaspor:0

Ali Kemal - Bu kadar silik ve aciz bir maç seyretmedim.

Bizim eze eze kazanacağımız 4 veya daha fazla gol attigimiz bir maç olmayacakmi.

Tenque çok bencil ve egoist.

Hoca bir macada kaukau ile başla.

İnanın maça gelme statta maç seyretme zevkimizi korelttiniz

Atilla ile Mehmet tamam iyi niyetliler ama bir tane isabetli orta yapilmazmi.

Takım daha iyi top oynayıp seyir ve mucadele zevki yüksek maçlar oynayacagina daha kötüye gidiyoruz hadi hayirlisi