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03 Şub 2024 - 16:01- Spor G:

Kocaelispor:1 - Adanaspor:0

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Kocaelispor, bugün ateş hattının uzağında durmak isteyen Adanaspor’u ağırlıyor. Temsilcimizde tek düşünce 3’te 3.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor:1 - Adanaspor:0 mask
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Trendyol 1.Lig’de doğrudan Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor 21. hafta maçında Cumartesi Adanaspor’u ağırlıyor. Son iki maçı kayıpsız geçen, morali yüksek olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz tehlike bölgesinden uzaklaşmak isteyen rakibi önünde galibiyet serisini 3’e çıkartmak istiyor. Temsilcimizde bugünkü maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Yıldız Entegre Yeni Kocaeli Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlıyor.

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CANLI ANLATIM

1' Maça Adanaspor başladı.

3' Maça Kocaelispor baskılı başladı. Sağlı sollu ortalarla tehlikeli olmak isteyen temsilcimiz net pozisyon bulamadı.

5' Amaral’ın şutunda top üstten auta gitti.

12' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topta Emir’in kafa vuruşu kaleci Ahmet Said’den döndü. Dönen topa Ramil istediği gibi vuramadı.

14' Kocaelispor yine tehlikeli geldi. Arka direğe gönderilen ortada Ramil’in kafası dışarı gitti.

19' Kocaelispor yine çok tehlikeli geldi. Candeias’ın ara pasında topla buluşan Beridze’nin vuruşunda top az farkla auta gitti.

36' Adanaspor tehlikeli geldi. Ceza sahasına çevrilen top geriden gelen Feyzi’nin önünde kaldı. Feyzi’nin kötü vuruşunda top üstten auta gitti.

45' İlk yarının sonuna iki dakika uzatma eklendi.

45+'2' İLK YARI SONA ERDİ.

İKİNCİ YARI

47' Kocaelispor ikinci yarının başında gole yaklaştı. Önce Vukovic sonra Tanque’nin vuruşlarımda kaleci gole izin vermedi.

51' Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Ramil’in kale sahasında yaptığı vuruş kalecide kaldı.

60' GOOOL! Kocaelispor atağında Ramil sağ boşluktaki Amaral’a çok iyi bir pas çıkardı. Amaral’ın ortasında Beridze müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

64' Kocaelispor'da Vukovic'in şutunda top az farkla auta gitti.

66' Kocaelispor atağında Ramil'in sol çaprazdan şutunda kaleci gole izin vermedi.

81' Adanaspor bu dakikada tehlikeli geldi. Eric Aruk’ un şutunda kaleci Harun köşeye uzandı ve topu kontrol etti

90' 4 dakika uzatma eklendi

90+4 Mücadele sona erdi. 

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İLK 11'LER

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA

KOCAELİSPOR YEDEKLER

1. HARUN TEKİN
5. HAŞİM ARDA SARMAN
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
21. BEDİRHAN YILDIZ
23. TUNCER DUHAN AKSU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI

ADANASPOR'UN İLK 11'İ

1. AHMET SAİD KIVANÇ
8. HARUN ALPSOY
10. DIMITRI JOSEPH OBERLIN
14. HAKKI TÜRKER
22. FATİH KURUCUK
23. EVREN KORKMAZ
26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM
28. CHECK OUMAR DIAKITE
47. SAMUEL DAVID OSSE YEPIE YEPIE
77. FERHAT KATİPOĞLU
78. ANTENOR JUNIOR FERNANDES DA SILVA VITORIA

ADANASPOR YEDEKLER

13. ARDA AKBULUT
5. KUBİLAY AKTAŞ
6. DEVRAN ŞENYURT
11. ERIC AYUK MBU
15. JORDAN ZACHARIE LUKAKU MENAMA MOKELENGE
21. HIDIR AYTEKİN
64. CEM GÜZELBAY
70. BURHAN TUZUN

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03 Şub 2024 - 16:01 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
08

Ali Kemal - Bu kadar silik ve aciz bir maç seyretmedim.

Bizim eze eze kazanacağımız 4 veya daha fazla gol attigimiz bir maç olmayacakmi.

Tenque çok bencil ve egoist.

Hoca bir macada kaukau ile başla.

İnanın maça gelme statta maç seyretme zevkimizi korelttiniz

Atilla ile Mehmet tamam iyi niyetliler ama bir tane isabetli orta yapilmazmi.

Takım daha iyi top oynayıp seyir ve mucadele zevki yüksek maçlar oynayacagina daha kötüye gidiyoruz hadi hayirlisi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:14
07

Harbi Izmitli - Takım 21 mactir birbirinden berbat futbol oynuyor . Sezon başından beri takima bir hoca bulamadiniz .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 18:04
06

Sadrazam41 - Bu takımda Atilla'dan başka taç atacak serbes vuruş yapacak adam yokmu arkadaş her top da Atilla var topun başında adam gibi kullanabilse neyse de adam tacı bile doğru düzgün kullanamıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 17:43
05

Sadrazam41 - Bu oyunla süper lige çıkarsak adam gibi futbol oynayan mücadele eden takımlara çok ayıp etmiş oluruz. Bu oynananin adı futbolsa diğer takımların oynadığı ne Adanaspor biraz cesur oynasa bizi yenip gidecek ama adamların cürmü bu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 17:40
04

Ford Thames - Amarali cikart Yusuf'u oyuna al hoca sasirtiyorsun

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 17:35
03

Erkan Sayanoğlu - Rakiplerimiz direnç göstermiyor.Bizim oyuncularımızın beceriksizliği yüzünden gol bulmada zorlanıyoruz.Maalesef kendi sahamızda bile ligin en zayıf takımına 45 dakika boyunca bir tane bile gol atamıyoruz.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 17:01
02

Korfezli Savasci - Yine 4231 le çıktın takım cerceveyi bulamadı .top daha çok adanasporda beridze sol açık sağ acikta oynuyor .seydayev sağ acik solda oynuyor . Çift santrafor oynatmadigin sürece bu takım zor gol atar hala korkak 4231 le ısrar et milletide hasta et..şuraya bak dk 45 takım tirt 65 den önce mudahelede etmezsin şimdi zaten yenersek bile balina olur

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 16:59
12

Körfez_3459 - @Korfezli Savasci 02 nolu yoruma cevabı: Takıma zarar veren sensin ve senin gibiler sen önce bunu bir kabullen

Bizim hocayla işimiz felan yok

Hocalarla işi olan senin gibiler,

Ben diyorum her zaman siz gidin 3 büyük takım tutun .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 00:42
11

Kimil Kimil - @Korfezli Savasci 02 nolu yoruma cevabı: Maça vukovicin yaninda baslatti amarali 4231 le amaral tinlamadi 10 numarayada kanatada gecti 4141 gibi gözüktü sonra amaral 4231 de oynamiyor diye yusufla degisti .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:30
10

Körfezli Savaşçı - @Korfezli Savasci 02 nolu yoruma cevabı: Körfez 3459 hocadanda senin gibi takıma zarar veren taraftardan şiştik hocayı savunacağım diye ne hale düştünüz hocacı değil körfezli ol iki dakika

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 03 Şubat 20:00
09

Körfez_3459 - @Korfezli Savasci 02 nolu yoruma cevabı: Takım bir kere 4-2-3-1 oynamadı bu maç,

Daha oyun formasyonları bilmezsin teknik bilgin yok , hayatında belki profesyonel anlamda hiç top oynamadın ama boş boş yorum yaparsınız .Yusuf Cihat sahadamiydi ki 4-2-3-1 olsun .

Defansın önünü sadece 6 numara Vukovic ile kurmuş . Orta saha ve forvet arkası gibi Amaral ve Candeias oyundaydi. Hatta daha ziyade 4-1-3-1-1 gibi oynamaya çalıştı takım.

Hee takım iyi oynamıyor de, güven vermiyor de ,bu şekil nereye kadar gideceğiz de ayrı mesele ama boş yapmayın artık arkadaş hep aynı tipler sıktınız kabak tadı verdiniz .

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 03 Şubat 18:40
01

Alexis Cipras - Belidze beyninde futbolu birirmis takım 10 kişi kaliyor

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 03 Şubat 16:58
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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