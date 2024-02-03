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Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama

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Yeniden Refah Partisi (YRP), yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'taki yerel seçimlere 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmadıklarını söyledi. Erbakan, ''AK Parti ile ittifak yapmamaya; Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızla seçime girmeye karar verdik.'' diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapacak mı? Fatih Erbakan'dan açıklama mask
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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi yerel seçimde iş birliği yapacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını ve bir beka meselesi olarak görmedikleri 31 Mart'taki seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde AK Parti ile yaptıkları ittifakı hatırlatarak ''Ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır hatta tam tersine mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır.'' dedi.

''MİLLETİMİZ PARTİMİZİN İTTİFAK YAPMASINI İSTEMİYOR''

Milletin bu seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapmasını istemediğini söyleyen Erbakan ''İkinci teşkilatlarımız yer almamızı istemiyor. Bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i istemiyor.'' ifadesini kullandı.

'' ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ''

Fatih Erbakan şöyle devam etti:

''Parti olarak bu seçimlere biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmıyoruz. Beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. AK Parti heyetinin partimize bizlere adil ve dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş bulunmaktayız. Bu sebepler nedeniyle 31 Mart seçimlerinde herhangi ittifak yapmamak; Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızı gösterme yönünde karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapacağımız aday tanıtım programımızda inşallah ilan edeceğiz.''

Kaynak: NTV

# aday, parti, İstanbul, Ankara, İzmir

03 Şub 2024 - 15:43 - Siyaset --- Okunma

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