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Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli

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Dünyada her yıl milyonlarca insanın başta sigara olmak üzere tütün bağımlılığı nedeniyle gelişen hastalıklar sonucu hastanede yattığını ve veya yaşamını yitirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler de sigara kadar tehlikeli mask
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Sağlıklı bir yaşam için sadece sigarayı bırakmak yeterli değil. Başta elektronik sigara ve nargile gibi bütün tütün türevlerinden de uzak durmak gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli olduğu uyarısını yaptı.

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler masum değil

Doç. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike oluşturuyor.”

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor. Bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Fadime Tülücü, anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerektiğini belirtti.

“Sigarayı bırakmak mümkün”

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Doç. Dr. Fadime Tülücü, “Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# HER, ifade, artış

03 Şub 2024 - 15:49 - Sağlık --- Okunma

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