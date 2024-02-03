Kıvanç Tatlıtuğ ağabeyiyle fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Londra'ya tanışanacaklarına yönelik yapılan haberlerle ilgili açıklama yapmış ve “Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Tatlıtuğ paylaşımına "Kardeşlik" notunu düştü.
İkilinin fotoğrafı sosyal medyada uzun süre gündem oldu.
Oyuncunun Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ isimlerinde 4 kardeşi var.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.