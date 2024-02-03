Anlaşma sağlanamadı: TikTok'ta şarkılar kayboluyor

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere içerisinde. İki taraf arasındaki lisans anlaşması sona erdi. UMG, TikTok'un diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin altında bir miktar ödeme yapmak istediği iddiasında bulundu.

TikTok, UMG'yi "yanlış bir açıklama" yapmakla suçlayarak yeni bir anlaşma sağlanamayacağını duyurdu. Bu kararın bir sonucu olarak, UMG'ye ait müzik videolarının sesi kapatılacak ve bu parçalarla yeni videolar oluşturulamayacak.

Ancak, parçaların resmi olmayan, hızlandırılmış veya yavaşlatılmış versiyonları hâlâ kullanılabilir durumda.

UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;

Drake,The Beatles,Blackpink,Frank Sinatra,Nirvana,Queen,Rammstein,The Weeknd,The Rolling Stones, Elton John,Eminem,Lady Gaga,Billie Eilish,Justin Bieber, Ariana Grande,Kanye West,Katy Perry,Shawn Mendes

Metallica,Selena Gomez,Kendrick Lamar,Sam Smith,Andrea Bocelli

Rihanna,Post Malone,Taylor Swift,Amy Winehouse

Kaynak: NTV