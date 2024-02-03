Fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile OSB'lere bağlı çok sayıda itfaiye görevlisi, AFAD, sağlık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Fabrikada, üretimde kullanılan bazı kimyasal maddeler de çalışanlarca buradan uzaklaştırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine bütün ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirterek, "Yangınla ilgili herhangi bir yaralanma, etkilenme söz konusu değil. Bütün ekipler bölgede. Çevre açısından, Çevre Müdürlüğü ekipleri hepsi yönlendirildi." dedi.

Yavuz, ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yangının diğer fabrikalara sıçramasının engellendiğini vurgulayarak, "Yangın kontrol altına alındı. Çevreye de herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. İnsan sağlığı açısından da ölçümleri titizlikle yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA